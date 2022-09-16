登記後首波民調！盧秀燕51%對蔡其昌21%　雙方回應了

▲登記後首波台中市長參選民調！盧對蔡「51％VS. 21%」。（合成圖／ETtoday製圖）



記者游瓊華／台中報導

2022九合一大選進入倒數計時，最新一波民調公布，爭取連任的台中市長盧秀燕以51.5％領先民進黨提名的立法院副院長蔡其昌的21.9％，盧蔡支持度差距將近3成。面對民調結果，市府回應「不多做評論」；蔡其昌陣營則酸，每每台中爆發重大問題就會發布民調，市民已經看膩這種粗糙手法。

大台中市政發展協會針對2022台中市選舉進行民調，16日公布民調結果，東海大學教授、大台中市政發展協會執行長潘兆民今天召開記者會發布民調。

大台中市政發展協會委託艾普羅公司執行台中市政總體檢，針對台中市20歲以上的成人進行電話訪問，調查以中華電信住宅電話簿為抽樣清冊，電話號碼以尾數2位隨機方式取代，以涵蓋未登記之住宅電話。訪問期間為111年9月5、6日，共成功訪問1,073份有效樣本，資料依照台中市20歲以上之性別、年齡、行政區之母體結構進行樣本代表性檢定與反覆加權，在95%的信心水準下，抽樣誤差介於正負3.0%之間

▲大台中市政發展協會針對2022台中市選舉進行民調，16日公布民調結果。（圖／民眾提供）



依據大台中市政發展協會公布的民調結果，現任台中市長盧秀燕信任度與滿意度為71.7％與72.5％，而支持度為51.5％，主要挑戰者為民進黨提名的立法院副院長蔡其昌，信任度則為35.4%，問政滿意度為43％、支持度為21.9％。

這次民調也針對台中市議員選舉進行民調預測，國民黨籍議員候選人支持度為26.2％，民進黨議員支持度則為19.4％，仍有32.2％民眾尚未決定議員支持人選。

面對民調結果，面對民調結果，市府回應不多做評論；不過蔡其昌總部發言人陳世凱反酸，盧秀燕市長從社宅賣財團、捷運藍線站址變更圖利特定人、拖延虐童虐嬰事件、包庇台中狼師案，每每爆發重大問題就會發布民調，市民已經看膩這種粗糙手法。盧秀燕現在連這種完全沒聽過的單位都拿出來當民調工具，還不如好好面對台中市民的質疑。