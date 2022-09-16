耗資3.7億！公園+商場+上千車位　彰化車站後站明年3月啟用

▲彰化車站後站明年3月完工啟用。（示意圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

為了結合彰化市鐵路高架化，改善彰化市道路壅塞及停車空間不足問題，縣政府與市公所在中央與彰化縣議會的預算支持下，成功爭取興建台鐵彰化車站後站停車場，明年3月即將完工啟用，並導入智慧化停車管理系統，有商場及廣場與上千個停車位，提供民眾便利舒適的空間，改善目前交通瓶頸。

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該工程案於去年3月開工，工程總經費3.7億元，中央補助1.1億元，地方自籌款2.5億元，目前辦理各樓層混凝土灌漿及鋼構油漆塗裝作業，工程進度已達64%，預計明年3月完工，彰化縣長王惠美期待明年完工後，結合彰化市鐵路高架化，形塑彰化新門面，為彰化車站後站換新裝。

縣府工務處表示，昨(15)日上午公路總局第二區養護工程處盧永廷主任率隊訪查施工情形，縣府工務處、彰化市公所、專案管理及統包工程廠商全程與會說明， 停車場規劃為地下一層及地上四層，可提供295席小型車停車位及523席機車位，並以『都市公共層』為概念主軸，納入「跨站天橋連接」、「都市公共平台」、「綠色停車場」及「都市綠地」等元素，重塑停車場、廣場與綠地的空間，並利用既有天橋串聯前後站及戶外休憩平台，提供民眾友善停車環境及舒適休憩空間，並預留鐵路高架化工程完工後的使用功能。

▲公路總局第二區養護工程處盧永廷主任率隊訪查施工情形。

另外，彰化市鐵路高架化工程已由行政院於1月3日核定，交通部鐵道局刻正辦理綜合規劃作業，預計112年下半年提報交通部審查。縣府積極配合中央，陸續啟動「車站聯外及周邊交通整體計畫」、「變更都市計畫書圖草案、土地開發及周邊規劃計畫及財務計畫」等2大規劃案，加速計畫執行。高架化工程以原線高架四軌佈設方式規劃，以符合全國環島鐵路網發展政策。高架路段北起大肚溪南岸，南迄大埔截水溝，全長9.5公里，可消除金馬、建國、中華及中央4座陸橋，泰和路、長順街、永安街、南美路4處平交道，國聖路、民生路、曉陽路、大埔路4處車行地下道，及彰化車站、彰安國中2座人行天橋，並新設金馬及中央2座通勤車站，擴大鐵路高架化效益。

未來金馬站結合台中捷運綠線延伸彰化案及捷運鹿港線，實現三鐵共構車站樞紐；彰化火車站亦將結合捷運鹿港線，整合北彰化區域，帶動彰化市舊城區發展。另高架化工程將結合都市更新、縫合都市分隔、發展公共運輸及扇形車庫動態保留等多元方式，將站區劃分為車站專用區、商業區及鐵道文化專用區，進行整體開發，並藉由變更都市計畫，強化高架化沿線土地利用，提供彰化市舊城區所需的商業、住宅及公共設施空間，徹底消弭鐵路設施的阻隔，引領彰化再起飛。