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大膽竊賊佯稱物主　雇吊車偷25噸鋼材被逮

▲楊姓男子自稱是物主，2度雇用吊車偷鋼材，直接載到回收場變賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲楊姓男子自稱是物主，2度雇用吊車偷鋼材，直接載到回收場變賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

大清早2度雇用吊車偷鋼材，直接載到回收場變賣，假物主56歲查楊姓男子難逃法網，被台南市警新營分局循線查獲，起獲部分鋼材，惟一批已經遭轉賣熔解。

▲楊姓男子自稱是物主，2度雇用吊車偷鋼材，直接載到回收場變賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警新營分局太宮派出所於2022年8月間接獲民眾報案，置放在新營區新茄冬私人土地上的鋼材，重約25公噸被偷，粗估損失市值約新台幣60多萬元。

▲楊姓男子自稱是物主，2度雇用吊車偷鋼材，直接載到回收場變賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

員警獲報後積極調閱監視器畫面，發現8月初分別有不同的吊車2度前往該處，吊走鋼材。深入追查發現56歲楊姓嫌犯，大膽佯稱物主，雇用不知情的吊車業者吊走鋼材，載到回收場變賣，回收場業者不疑有他，也誤認楊嫌為物主予以收購。員警會同被害人前往2間回收場尋找鋼材，其中一批已經遭轉賣熔解。

▲楊姓男子自稱是物主，2度雇用吊車偷鋼材，直接載到回收場變賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方另外查出，楊嫌在7月間受雇於嘉義的工地，也涉嫌逕自開走老闆的自小貨車，再連絡回收業者，誆稱自己的車要報廢，並以車輛行照取信業者，業者交付新台幣9000元後，楊嫌即不見蹤影，回收業者查詢資料發現該車車主已報案通報協尋，才驚覺受騙。新營分局在深入追查後掌握犯嫌身分及行蹤後，楊嫌於9月10日到案，全案依竊盜罪及詐欺罪嫌移送法辦。

▲楊姓男子自稱是物主，2度雇用吊車偷鋼材，直接載到回收場變賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新營分局分局長斯儀仙呼籲，民眾對於自身財產應做好安全防護，工地加裝監視器或保全設施，才能避免遭竊。另請資源回收業者勿收購來源不明的物品，民眾遇有可疑人、車進出，立即撥打110報案電話報警，防範民生竊盜案件發生。

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