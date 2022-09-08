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台南七股吊車職災釀3死　勞工局會同勞動部及台電慰問家屬

▲台南七股區六孔碼頭發生吊車誤觸高壓電起火，導致3名採收文蛤工人不幸身亡之重大職災事件，勞工局長王鑫基，會同勞動部職業安全衛生署、台電一起慰問家屬致送慰問金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南七股區六孔碼頭發生吊車誤觸高壓電起火，導致3名採收文蛤工人不幸身亡之重大職災事件，勞工局長王鑫基，會同勞動部職業安全衛生署、台電一起慰問家屬致送慰問金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南七股區六孔碼頭6日上午發生吊車誤觸高壓電起火，導致3名採收文蛤工人不幸身亡之重大職災事件，該職災勞工家庭頓時陷入極度悲傷及經濟困頓，市長黃偉哲獲知立即指示勞工局於第一時間進行關懷，及提供職災權益維護等相關協助，並於8日會同勞動部職業安全衛生署、台電一起致送慰問金。

此次職災案件3名罹災死亡勞工，8日由勞動部職業安全衛生署李柏昌副署長代表各致發家屬10萬元慰問金；台南市勞工局王鑫基局長代表黃偉哲市長前往發送3名罹災勞工家屬各30萬元職災慰問金，另台電台南區處許墩貴處長也一起陪同前往關懷並各致贈5萬元急難救助金。

▲台南七股區六孔碼頭發生吊車誤觸高壓電起火，導致3名採收文蛤工人不幸身亡之重大職災事件，勞工局長王鑫基，會同勞動部職業安全衛生署、台電一起慰問家屬致送慰問金。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次事件罹難的黃姓兄弟，年齡分別為26歲及33歲，正值青壯年為未來打拼的黃金年華，6日清晨4時多兄弟倆與父親及另一名吳姓同事前往七股漁塭從事採收文蛤工作，於準備收工之際，吊車吊臂卻不慎觸及高壓電，引發起火燃燒，事發當時父親在旁目睹整個經過，看著兒子們與同事被烈燄吞噬，無力救援只能在一旁痛哭失聲。

而另一位罹難的48歲吳姓工人，育有2名孩子，最小的才剛滿週歲。此次罹難的職災勞工皆為家中經濟支柱，發生意外後，家屬除了承受失去家人的痛苦，更要面對頓失經濟來源的困境，突來的噩耗是家屬心中永遠的傷痛。

勞工局王鑫基局長表示，接獲本次重大職災事件的消息，感到非常震驚與傷痛，在底層默默耕耘的基層勞工，卻不幸遭遇劫難，導致整個家庭陷入困境。勞工局的職災個管員在第一時間致電家屬關心並瞭解家庭狀況，提供最即時的協助，今日發送慰問金希望能暫時減輕家屬的經濟負擔，也再次呼籲事業單位要落實職業安全衛生，另方面勞工朋友在工作時也務必注意安全，避免發生職災憾事。

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