佛心早餐店！她挑這時間進去只花20元　網笑：難怪每天遲到

▲早餐店8點30後早餐一律20元。（圖／翻攝自路上觀察學院）

記者鄭文晴／綜合報導

美好的一天從早餐開始，如何花少吃好也是一門學問。一名網友就分享自己常去的早餐店，只見門口看板上大大寫下「早餐8：30後一律20元」，而他都等到31分才進去點餐。貼文也讓網友搞笑表示，「就是老闆這樣子，害我每天上課為了省錢都遲到了。」

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼上一張小巷早餐店照片，畫面中可以看到店門口放置了大看板，並於上方寫下「早餐8點30分後一律20元」，營業時間在週一至週五早上5點30分至10點，六、日和國定假日都休息，寒暑假照常營業，原PO更強調，「我每天都在這邊等到31分才進去點餐。」

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超便宜價錢吸引不少網友留言表示，「讓我想到我念大學時附近的早餐店到10：30去買，老闆還會偷偷送我一個三明治或潛艇堡」、「真正的早餐時間從8：30開始排隊」、「教官：再說一次你遲到的理由？」、「然後紅茶10元也變20元」、「佛心店家欸」、「就是老闆這樣子，害我每天上課為了省錢都遲到了。」

有網友搞笑說，「超過20元的都賣完了，其他隨意點」，其實老闆才是高手。眼尖的網友則表示，這間早餐店在高雄科工館後面，很多都10元（蛋餅、咖啡、蘿蔔糕...等），蠻不錯吃的，不過聽說最近漲價了。