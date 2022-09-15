烏克蘭教師「上前線當兵」悄悄回班上　學生們驚喜大叫擁抱老師

High school students met their favorite teacher, Roman Palamarchyk, who came to them from the battlefront. They still missed him and prayed that he would return to them alive. This happened pic.twitter.com/i43UiUwLGF — Inna Sovsun (@InnaSovsun) September 14, 2022

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭這一周收復失土大有斬獲，也大大振奮當地的民心，就有一位中學教師，在2月24日國家被俄羅斯入侵之後，就去前線當兵，近日悄悄地回到過去任教的班上，給了學生們一個大大的驚喜。

烏克蘭國會議員索夫桑（Inna Sovsun）在推特上轉發了一則影片，這位教師名叫帕拉馬丘克（Roman Palamarchuk）從前線回到了他任教的中學，學生們一直很想念老師，祈禱他可以活著回到他們身邊，而現在這個願望實現了！

▲烏克蘭教師去前線當兵，悄悄回到班上給學生們大驚喜。（圖／翻攝自twitter／@InnaSovsun）



影片中，帕拉馬丘克還穿著迷彩服，悄悄的從教室後門走進去，對他們打了聲招呼，學生們一轉頭全都驚喜大叫，衝上前去擁抱他們的老師。

網友們留言表示，「很感動，感謝你的分享」、「這些驚喜的尖叫與淚水融化了我的心」、「這個班級表現了最真誠的情感」。