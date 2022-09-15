被藍營點名擋疫苗　沈榮津「我不會去擋」：原廠只賣給政府

▲沈榮津15日出席2022台北國際印刷機材展TIGAX開幕典禮。（圖／行政院提供）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立法院黨團15日指控，時任衛福部次長的薛瑞元跟行政院副院長沈榮津曾阻擋BNT疫苗採購。對此，沈榮津15日受訪表示，「我不會去阻擋我們這些產業界、企業界去買疫苗」，因為疫苗剛開發出來是緊急授權的藥物，原廠只會把這些提供給政府、賣給政府來使用，因為政府可以擔保，所以也不是你要買都可以買得到。

針對國民黨爆料阻擋工商協進會買疫苗，沈榮津下午出席「2022台北國際印刷機材展TIGAX開幕典禮時」受訪表示，「我不會去阻擋我們這些產業界、企業界去買疫苗」，因為疫苗剛開發出來，這是一個緊急授權的藥物，原廠只會把這些提供給政府、賣給政府來使用，因為政府可以擔保，所以也不是你要買都可以買得到。

沈榮津說，可以看得到，這一次那3家企業去買疫苗，政府也全力提供協助，政府也感謝企業慷慨的捐助，「慷慨捐助以後，我們3家企業也發函感謝政府來協助他們」。

媒體追問，能否還原跟林伯豐理事長怎麼樣聯繫？沈榮津說，這個部分是這樣，產業界都是他的好朋友、老朋友，在疫情期間，如果有什麼困難，都會提供協助。

是否當時是「好意告知」可能買的過程會比較麻煩？沈榮津不願多談，僅強調，產業界都是他的好朋友、老朋友，防疫期間有什麼困難需要我協助，都會來協助。