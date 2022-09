Patagonia創辦人「把市值30億美元公司捐了」　登全球富豪榜超不爽

▲美國戶外服飾品牌巴塔哥尼亞(Patagonia)83歲創辦人喬伊納德(Yvon Chouinard)。(圖/翻攝patagonia.com)

記者吳美依/綜合外電報導

美國戶外服飾品牌巴塔哥尼亞(Patagonia)83歲創辦人喬伊納德(Yvon Chouinard)14日宣布,將把這間市價30億美元的公司轉讓給信託機構及非營利組織,確保所有利潤用於對抗氣候危機、保護自然環境。他曾被《富比士》列為全球億萬富翁排行榜,「但這真的讓我很不爽。我銀行戶頭裡沒有10億美元,我不開Lexuse。」

喬伊納德與法律團隊合作,建立一個結構獨特的信託及非營利組織,以利永久履行社會責任。他們將把2%股票及所有決策權轉讓給Patagonia Purpose Trust,監督公司實踐品牌使命及價值,另外98%股票捐給非營利組織Holdfast Collective,「把收到的每一塊美元用於對抗環境危機、保護自然及生物多樣性、支持社區繁榮。」

喬伊納德在公開信上寫道,「現在,地球是我們唯一的股東,所有利潤將永久用於『拯救我們家園』的任務。雖然我們正在盡全力解決環境危機,卻還是不夠。我們必須找到一個方法,投入更多資金對抗危機,同時保持公司價值不變。」

Hey, friends, we just gave our company to planet Earth. OK, it’s more nuanced than that, but we’re closed today to celebrate this new plan to save our one and only home. We’ll be back online tomorrow.https://t.co/fvRFDgOzVZ