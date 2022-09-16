Patagonia創辦人「把市值30億美元公司捐了」　登全球富豪榜超不爽

▲美國戶外服飾品牌巴塔哥尼亞（Patagonia）83歲創辦人喬伊納德（Yvon Chouinard）。（圖／翻攝patagonia.com）

記者吳美依／綜合外電報導

美國戶外服飾品牌巴塔哥尼亞（Patagonia）83歲創辦人喬伊納德（Yvon Chouinard）14日宣布，將把這間市價30億美元的公司轉讓給信託機構及非營利組織，確保所有利潤用於對抗氣候危機、保護自然環境。他曾被《富比士》列為全球億萬富翁排行榜，「但這真的讓我很不爽。我銀行戶頭裡沒有10億美元，我不開Lexuse。」

喬伊納德與法律團隊合作，建立一個結構獨特的信託及非營利組織，以利永久履行社會責任。他們將把2%股票及所有決策權轉讓給Patagonia Purpose Trust，監督公司實踐品牌使命及價值，另外98%股票捐給非營利組織Holdfast Collective，「把收到的每一塊美元用於對抗環境危機、保護自然及生物多樣性、支持社區繁榮。」

喬伊納德在公開信上寫道，「現在，地球是我們唯一的股東，所有利潤將永久用於『拯救我們家園』的任務。雖然我們正在盡全力解決環境危機，卻還是不夠。我們必須找到一個方法，投入更多資金對抗危機，同時保持公司價值不變。」

Hey, friends, we just gave our company to planet Earth. OK, it’s more nuanced than that, but we’re closed today to celebrate this new plan to save our one and only home. We’ll be back online tomorrow.https://t.co/fvRFDgOzVZ — Patagonia (@patagonia) September 14, 2022

喬伊納德是加州攀岩先驅者之一，他曾多年住在車上，只為了方便前往各個攀岩聖地，也從親自製作攀岩釘、登山服裝及配備，踏上戶外運動服飾產業，並於1973年創立巴塔哥尼亞，如今該公司市值已達30億美元。截至15日上午，他的淨資產也高達12億美元。

不過，喬伊納德不喜歡億萬富翁的稱號，甚至「從未想過成為一名商人」，直到踏入服飾產業，才意識到「全球暖化及生態破壞的程度」，「儘管地球廣袤，它的資源卻不是無限的，很顯然我們已經超過它的極限。但它也很有韌性及彈性。如果我們下定決心，就可以拯救我們的地球。」

▲巴塔哥尼亞（Patagonia）創辦近50年來，一直都是環保及員工福利先驅者。（圖／達志影像／美聯社）



巴塔哥尼亞是最早成為「B級企業」（B Corporation）的公司之一，獲頒國際非營利組織B Lab的標準規章，符合最高等級的環境、社會及治理標準。他們長期採購友善環境的服裝材料，自1980年代起，每年捐獻1%總銷售額給環保團體，該計畫2001年被正式命名為「1%為地球」，迄今已為環保及復育籌措1.4億美元捐款。

截至今年，巴塔哥尼亞約88%產品由可回收或再生材料製成，例如有機棉花和回收聚酯纖維，最終目標是在2025年達到所有產品都使用這些環保材料。該公司創辦近50年以來，一直都是環保及員工福利的先驅者，包括公司內部設置育嬰中心，以及在適合衝浪的下午休假。

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