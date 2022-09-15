恐怖邪教要保血統純正！少女被迫與兄亂倫　叛教慘被下追殺令

▲「金斯頓集團」教主金斯頓。（圖／翻攝自維基百科）

記者葉睿涵／編譯

美國宗教組織「金斯頓集團」（Kingston Group，又稱戴維斯郡合作社DCCS）最近遭多名成員指控是邪教組織，除了提倡「一夫多妻制」外，還涉嫌強迫成員性侵、亂倫，甚至有成員爆料，自己在退出組織後曾遭追殺，引起社會關注。

據《紐約郵報》報導，10名過去曾加入「金斯頓集團」的成員上週在鹽湖城提起訴訟，指控「金斯頓集團」教主金斯頓（Paul Eldon Kingston）與其他21名成員強制組織成員進行性交易，還多次性虐與強迫童婚，向「金斯頓集團」索賠。

原告在訴訟中寫道，「金斯頓集團」提倡一夫多妻制，集團的女性被教導要當一個順從的妻子，盡量多生孩子，因此許多女成員還未成年就被迫與教內男性成員結婚，並被丈夫多次性侵。此外，「金斯頓集團」也經常安排成員近親亂倫，聲稱這樣才可「維持金斯頓的血統純淨」，以便在世界末日中存活下來。

▲葛蘭特指控金斯頓集團逼迫自己與哥哥亂倫。（圖／翻攝自Instagram／Amanda Rae Grant）

曾參與《逃離一夫多妻制》紀錄片拍攝的受害者葛蘭特（Amanda Rae Grant）表示，她少女時期長期遭同父異母（或同母異父）的哥哥亂倫性侵，最後終於受不了組織的長期虐待，因此決定出逃。

另一名男性成員則透露，自己在16、17歲時曾遭3名成員性侵，但他隨後宣布自己是同性戀，並決定離開「金斯頓集團」。不料，他事後竟被一群男性成員「追殺」，而且成員找到他後，還「奉組織之命」，狠狠地打了他一頓。

然而，「金斯頓集團」的發言人古斯塔福森（John Gustafson）否認了「叛教成員」的所有指控，還斥責相關指控都是「無聊而毫無根據的」。