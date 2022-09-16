郭台銘被爆簽不選總統切結書　內幕曝光！親筆信曾提1句話

記者黃翊婷／綜合報導

資深媒體人黃揚明14日指稱，鴻海創辦人郭台銘為採購BNT疫苗，被迫簽署2024不參選總統切結書，引發政壇熱議。雖然郭台銘至今並未向外發聲，但有相關人士表示，郭在去年採購疫苗時曾親筆寫信給總統蔡英文，信中就提到他沒有參選2024總統大選的企圖，所以簽切結書的說法可能是訛傳的。

▲郭台銘2021年8月曾親赴歐洲催貨。（圖／翻攝自郭台銘臉書，下同）

黃揚明14日在朱學恒的直播節目《動強襲基地阿宅反抗軍之聲》中聲稱，親耳聽聞與郭台銘熟識的友人指出，郭去年為了購買BNT疫苗，居然被黨政高層要求簽署「2024不參選總統切結書」。此外，黃揚明還保證爆料的真實性，表示黨政高層在意的不是郭台銘有無500萬劑BNT疫苗，反而是擔心郭若買到BNT，「2024年出來選總統該怎麼辦？」所以第一件事情就是要郭承諾2024不出來選總統，而且目前確實也有這麼一張切結書。

對此，總統府回應，並未聽聞此事，也對傳聞感到訝異，爆料人士應提出具體證據，也期盼謠言止於智者。雖然郭台銘至今並外向外發聲，但郭的重要幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤15日接受《東森新媒體ETtoday》電話查證時低調表示，「沒有要回應」，與過去迅速說明的態度明顯不相同。

▲針對簽切結書一事，郭台銘至今並未對外發出任何聲明。

根據《聯合新聞網》報導，相關人士透露，不相信有人會做這麼笨的事情，因為這樣的切結書沒有法律效力，就算郭台銘真的出來選總統，民進黨也不敢把切結書拿出來，畢竟拿出來會讓自身的社會觀感更差，等同搬石頭砸自己的腳，而郭去年採購疫苗時，曾親筆寫信給蔡英文，信中提到並無參選2024總統大選的企圖，所以簽切結書的說法很有可能只是訛傳。

作家苦苓也提出分析，他表示，就算真的有人逼郭台銘簽切結書，2024年郭如果真的出來選總統，「難道你要拿出來逼他不能選嗎？這個切結書是有任何法律效力？」

而爆料此事的黃揚明強調，自己在直播中並未提到郭台銘是「被逼」的，他會負起言論責任，若總統府認為這樣是在造謠，歡迎報案，並用《社會秩序維護法》將他移送法辦。