中市消防局60小時尋獲墜谷法官　盧秀燕慰勉搜救人員放加菜金

▲台中市政府消防局60多個小時努力搜救，昨日上午尋獲陳伯均遺體。（圖／台中市消防局提供）

記者白珈陽／台中報導

台北地方法院家事陳伯均日前於台中市和平區池有山登山失聯，經台中市政府消防局60多個小時努力搜救，昨日(14日)上午尋獲遺體，今日上午8時10分完成吊掛作業，將遺體載往東勢河濱公園交由家屬。市長盧秀燕獲知後除對家屬表達哀悼，也對搜救人員連日不眠不休冒險犯難，在惡劣環境天候下、不放棄的精神表示慰勉，於任務完成後立即指示發放加菜金，感謝搜救人員的辛勞與協助。

消防局說明，9月11日下午4時許接獲陳妻報案，啟動山域搜救協尋，共出動二梯次搜救人員，因山區整日濃霧不散又持續下雨，不利搜索，搜尋兩日僅發現失蹤者的一支登山杖，至13日於登山杖發現位置下切約30公尺處，發現失聯者的背包、帽子及一只鞋子，經超過60多個小時搜尋後，搜救人員於14日上午7時45分尋獲陳姓法官，已無生命徵象。

▲▼搜救人員運送遺體下山過程。（圖／記者鄧木卿、哈勇嘎奧翻攝）

因山上雲層太厚，無法執行直昇機吊掛作業，搜救人員先將大體移置至稜線吊掛點安全處，並由搜救人員於現場紮營夜宿駐守，直至今日上午8時10分，完成吊掛至東勢河濱公園交由家屬。

▲▼空勤總隊出動直升機，將陳伯均法官的大體運送下山。（圖／台中市消防局提供）

消防局表示，此次搜救行動，中市府消防局人員總計出動12名、內政部警政署保安警察第七總隊第五大隊武陵小隊2名、行政院農業委員會林務局東勢林區管理處2名、雪霸國家公園管理處1名，及民間攀岩專家蕭添益、洪華駿熱心參與。盧市長今日指派消防局第二大隊長余易祐代表前往梨山慰勉，感謝搜救人員辛勞，全力協助投入這次艱鉅的救援任務。