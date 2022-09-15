　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

中市消防局60小時尋獲墜谷法官　盧秀燕慰勉搜救人員放加菜金

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲台中市政府消防局60多個小時努力搜救，昨日上午尋獲陳伯均遺體。（圖／台中市消防局提供）

記者白珈陽／台中報導

台北地方法院家事陳伯均日前於台中市和平區池有山登山失聯，經台中市政府消防局60多個小時努力搜救，昨日(14日)上午尋獲遺體，今日上午8時10分完成吊掛作業，將遺體載往東勢河濱公園交由家屬。市長盧秀燕獲知後除對家屬表達哀悼，也對搜救人員連日不眠不休冒險犯難，在惡劣環境天候下、不放棄的精神表示慰勉，於任務完成後立即指示發放加菜金，感謝搜救人員的辛勞與協助。

消防局說明，9月11日下午4時許接獲陳妻報案，啟動山域搜救協尋，共出動二梯次搜救人員，因山區整日濃霧不散又持續下雨，不利搜索，搜尋兩日僅發現失蹤者的一支登山杖，至13日於登山杖發現位置下切約30公尺處，發現失聯者的背包、帽子及一只鞋子，經超過60多個小時搜尋後，搜救人員於14日上午7時45分尋獲陳姓法官，已無生命徵象。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼搜救人員運送遺體下山過程。（圖／記者鄧木卿、哈勇嘎奧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

因山上雲層太厚，無法執行直昇機吊掛作業，搜救人員先將大體移置至稜線吊掛點安全處，並由搜救人員於現場紮營夜宿駐守，直至今日上午8時10分，完成吊掛至東勢河濱公園交由家屬。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼空勤總隊出動直升機，將陳伯均法官的大體運送下山。（圖／台中市消防局提供）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

消防局表示，此次搜救行動，中市府消防局人員總計出動12名、內政部警政署保安警察第七總隊第五大隊武陵小隊2名、行政院農業委員會林務局東勢林區管理處2名、雪霸國家公園管理處1名，及民間攀岩專家蕭添益、洪華駿熱心參與。盧市長今日指派消防局第二大隊長余易祐代表前往梨山慰勉，感謝搜救人員辛勞，全力協助投入這次艱鉅的救援任務。

►EASY SHOP無痕、涼感內衣通通打折！快趁優惠囤一波

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
恐怖邪教逼少女與兄亂倫　叛教慘被下追殺令
快訊／台中女做「槓鈴臀推」無生命跡象　World Gym回應
北市中山、內湖「5415戶停電」！美麗華一片黑　台電搶修中
快炒必點！揭開炒水蓮的「身世之謎」
澤倫斯基車禍現場曝光！　車頭撞爛安全氣囊爆開
「冷凍水餃哪家最頂？」　內行推爆1家：不沾醬也超讚
《大話西遊》港星「悼念英女王惹怒陸網」　刪IG道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中女做「槓鈴臀推」命危搶救中　World Gym回應了

質疑台開財報價差11.19億　吳子嘉控邱于芸違反《證交法》

中市消防局60小時尋獲墜谷法官　盧秀燕慰勉搜救人員放加菜金

快訊／World Gym台中烏日店爆意外！　女「後腦撕裂傷」無生命跡象

台中藍帽哥騎錯路被叭氣炸！一路逼車狂譙...下秒高速衝邊坡自摔

1萬6網購「中共黑星空氣槍」　機車修理工晚上改槍價格翻倍

2童互甩巴掌「打贏給10元」！汐止補教師出庭甩鍋：他們說很好玩

新北議員嫂子家遭闖空門　慣竊大叔6天連偷263萬！落網全不認

國道27歲淫警正面曝光！性侵15歲少年　電腦藏海量未成年不雅照

快訊／蓮葉下「膚色晃動」！高雄蓮池潭驚傳浮屍　警消打撈中

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

希澈新房白到發光！為老婆準備衣櫃　親媽看了頭痛…鍾國：精神不正常XD

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

新生高架重機騎士遭夾擊亡　他公布「前後鏡頭」曝真相！

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

快訊／台中女做「槓鈴臀推」命危搶救中　World Gym回應了

質疑台開財報價差11.19億　吳子嘉控邱于芸違反《證交法》

中市消防局60小時尋獲墜谷法官　盧秀燕慰勉搜救人員放加菜金

快訊／World Gym台中烏日店爆意外！　女「後腦撕裂傷」無生命跡象

台中藍帽哥騎錯路被叭氣炸！一路逼車狂譙...下秒高速衝邊坡自摔

1萬6網購「中共黑星空氣槍」　機車修理工晚上改槍價格翻倍

2童互甩巴掌「打贏給10元」！汐止補教師出庭甩鍋：他們說很好玩

新北議員嫂子家遭闖空門　慣竊大叔6天連偷263萬！落網全不認

國道27歲淫警正面曝光！性侵15歲少年　電腦藏海量未成年不雅照

快訊／蓮葉下「膚色晃動」！高雄蓮池潭驚傳浮屍　警消打撈中

誠品生活周年慶下周登場　會員經濟發威、檔期業績成長上看二成

內湖、中山傍晚大停電　美麗華：僅影響部分區域目前已正常

6惡姦殺賤民姐妹　印度官員咒嫌犯靈魂在輪迴中顫抖

林柏宏選中TOD’S包當金鐘幸運物　與大霈曝典禮「偷吃」技巧

吳宗憲酸抄襲...黃子佼不忍了！　笑吳「圈外人」誤導：節目也有貞操

柯文哲疑諷黑熊學院義和團　林飛帆：喊口號掩蓋求和主張

林俊憲曝《台灣政策法》歷史定位　「為下個40年台美關係打基礎」

婚前說好700萬買房！老公變摳男「租屋就好」只丟6000元　她怒離婚

楊晉豪守二壘頂尖不輸林靖凱　陳雁風：他只是缺機會

近10年民眾捐款國庫共6500萬元　「神秘人」捐89次創紀錄

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

即／World Gym台中烏日店意外！女後腦撕裂傷命危

鳳梨被控販毒詐騙　19歲做2事被判入獄

68歲男摩鐵「連結18歲妹」！馬上風送醫不治

即／高雄「船舶出入港區」驚見全裸女浮屍！

即／國道警官性侵15歲少年　電腦還藏多人不雅照

重機騎士遭夾擊亡！　他「公布前後鏡頭」曝真相

交通迷騎重機被輾死　摯友痛心發聲

台南阿嬤失蹤5天獲救　今疑熱衰竭猝逝

即／高雄高職生租屋處失去心跳　警消破門搶救中

男遭毆頭10分鐘亡　虛弱送醫畫面曝

快訊／高雄蓮池潭驚傳浮屍　警消打撈中

「野外露出」攻進牛稠子車站　2對男女愛現這下慘了

即／國道警官公廁性侵1少年　羈押禁見+2大過免職

更多熱門

相關新聞

法官登山遇難　相驗結果：「從高處墜落」多處骨折

法官登山遇難　相驗結果：「從高處墜落」多處骨折

台北地方法院家事庭法官陳伯均，11日與家人至池有山登山後失聯，搜救人員搜索3天後，昨日於一處峭壁發現陳男遺體，15日上午出動直升機將其吊掛下山，檢察官率法醫前往東勢殯儀館相驗，初步認陳體內應有多處骨折，研判當時應從高處墜落造成，排除有外力因素，是意外死亡，家屬對死因無意見，遺體將不會解剖。

陳伯均「遺體抵殯儀館」妻心碎認屍！忍悲處理後事

陳伯均「遺體抵殯儀館」妻心碎認屍！忍悲處理後事

法官魂斷池有山　救難員紮營陪一晚等直升機

法官魂斷池有山　救難員紮營陪一晚等直升機

「中央卡關中捷藍線」綠營批說謊　盧秀燕回擊

「中央卡關中捷藍線」綠營批說謊　盧秀燕回擊

法官池有山罹難　奪命時間軸曝

法官池有山罹難　奪命時間軸曝

關鍵字：

加菜金陳伯均盧秀燕消防局

讀者迴響

熱門新聞

Angelababy「盤腿抽菸」畫面瘋傳！

張翰床戲「腳卡女主角雙腿間」！

亞契不會獲封殿下！原因曝光氣瘋哈利梅根

比特犬激戰豪豬！全身插滿百根刺「穿心奪命」亡

泰北高中師被資遣　侵入學校122次只為這件事

《古惑仔》鄭浩南結婚20年遭妻婚變！殺青宴淚崩

快訊／金曲歌王爆出軌20歲嫩妹　首現身「認離婚」：是前妻了！

即／World Gym台中烏日店意外！女後腦撕裂傷命危

都靠身材爆紅！網揭關鍵「峮峮完勝林襄」

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

許仁杰爆3年婚姻玩完！　親吐和老婆關係「我仍在努力中」

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

快訊／澤倫斯基在基輔發生車禍！　警方著手調查

超過一個月不洗澡會怎樣？　人妻拍下給你看

最能同甘共苦「3對星座CP」出爐！

更多

最夯影音

更多
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網
重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面