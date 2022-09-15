宜蘭女開「霍爾的移動超跑」趴趴走！蟑螂滿車爬　在地人曝內幕

▲宜蘭街頭出現「霍爾的移動超跑」，引發網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／宜蘭知識+，下同）

記者閔文昱／綜合報導

有網友近日在宜蘭路上直擊一輛「霍爾的移動超跑」，整輛車不僅屁股撞爛、車廂關不起來，就連車身都傷痕累累了車主仍堅持開上路，引發熱議。對此，有在地人透露，車主為一名女性，疑似精神狀況不佳，會一直重複開關車門，且還放任一堆蟑螂在車上爬來爬去，希望相關單位能介入協助。

有民眾14日在「宜蘭知識+」PO出照片表示，她晚上9點多在宴京帝寶前看到一輛白色轎車正在等紅燈，不過該輛轎車狀況卻相當糟糕，不僅車尾被撞爛，車廂還變形到連門都關不起來，後車燈只剩一個會亮，後照鏡也垂掛著，整台車身傷痕累累，讓她看了不禁擔心提醒其他路人，「從旁開過還是小心。」

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原PO透露，她已不是第一次看到這台車在路上趴趴走，前2天也曾在同個時間和路段看到過一次。貼文一出，不少曾目睹過這輛汽車的網友也紛紛跳出來表示，「今天中午才在太平洋旁全家看到這台」、「我今天下午在羅東喜互惠也有看到這台」、「今晚看第二次了」、「最近它很常在宜蘭的街上跑欸」。

對此，有在地人指出，該車輛車主為一名女性，疑似精神狀況不佳，「前幾天在7-11看到車體都壞了，車上也一堆蟑螂爬來爬去，但車主一直重複開關車門，看得出有精神異常，店員有打電話報警，但似乎沒有辦法處理，不知原因為何，希望有相關單位可以出面才是」、「我有注意一下這台車子，上次一直在中正路二段路上一直進出加油站在路口處，然後進來加油站繞一圈離開，離開時還一直往加油站方向張望著，駕駛是一位女性」。

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