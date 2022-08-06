桃園青埔運動公園驚見「國王牌」籃框　議員要求儘快修復

▲市議員謝美英表示，新竹「棒球門」事件，引發民眾對政府公共工程品質的重視。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會5日進行體育局工作報告，市議員謝美英表示，新竹「棒球門」事件，引發民眾對政府公共工程品質的重視；以年輕人口居多的青埔地區，位於青埔棒球場旁的青埔運動公園籃球場籃框損壞，日前已報修，卻遲未見相關單位修繕。謝美英秀出沒有籃框的籃球場照片，以童話「國王新衣」譏稱，難道這是「國王牌」籃框？

▲籃球場籃框損壞。（圖／謝美英服務處提供）

謝美英要求體育局儘速修復，還給市民一個安全的運動空間。另外，謝美英也指出，桃園市體育局成立於104年，是臺灣第2個成立體育局的城市，是一個年輕、新興的局處，局長又是表現優秀的運動員，這對桃園市政府整體形象真的非常加分。

但是體育局的網站似乎上演「穿越劇」，網站介紹桃園各運動場館，標榜「現場實景」。但一點進去全都是105年的場景。其中，平鎮棒球場還是109年重新完工，體育局自己網站的「現場實景」與現實世界是平行時空？

身為六都的新興局處，謝美英批，最基本作為應該要有自我要求，體育局明明辦了非常多的運動賽事，但網站活動也停止在107年。她呼籲體育局在最後幾個月加把勁，更新資訊，運動城市要動起來！