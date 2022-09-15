台中藍帽哥騎錯路被叭氣炸！一路逼車狂譙...下秒高速衝邊坡自摔

記者許權毅／台中報導

台中一名駕駛2日行經豐原大道六段一處地下道時，發現前方一名騎士騎乘在禁行機車車道，還大幅度變換車道，便按了2聲喇叭提醒，不料騎士不滿被按喇叭，一路跟隨近5分鐘，途中還攔車不讓過，怒嗆駕駛「叭X小」。沒想到駕駛離開後，騎士再度出現從左側竄出，接著高速撞進一處邊坡，發出巨大聲響，機車嚴重受損。對此警方表示，雙方均未報案，騎士違規攔車最高可處24000元罰鍰。

▲台中一名藍帽騎士不滿被按喇叭，一路跟隨逼車、叫囂，卻不慎高速撞上邊坡重摔。（圖／翻攝社會事新聞影音）



事發在2日中午12時53分，一名駕駛行經豐原大道六段地下道時，看見前方一名騎士疑似騎錯路，未騎進機車專用道，還在路中大幅度變換車道，駕駛便按了2聲喇叭提醒騎士，不料騎士疑似不滿被按喇叭，展開一路5分鐘的尾隨。

▲騎士騎乘進地下道時，違規騎乘在禁行機車車道，被駕駛按喇叭提醒。（圖／翻攝社會事新聞影音）



駕駛行車紀錄器拍下，當時駕駛已經轉進一處巷弄，準備左轉進入小橋時，騎士突然從左側上前理論，不斷嗆說「叭X小、你剛剛叭X小」，駕駛回嗆「怎樣你騎這樣對嗎？」，接著騎士把機車停在小橋中不給過，打開車廂作勢找東西，還東張西望佔去道路，直到駕駛下車詢問才離開。

▲騎士追上駕駛後，先是叫囂怒罵髒話，再把機車停在小橋中攔車。（圖／翻攝社會事新聞影音）



接著駕駛趕緊開往朴子街565巷轉進東北街，以為已經跟騎士分開，不料騎士突然從左側追上高速竄出，接著連人帶車往一處邊坡草叢撞去，發出巨大聲響，整個過程都被駕駛行車紀錄器拍下。

▲▼藍帽騎士從駕駛左側竄出後，再高速往路邊邊坡草叢撞去。（圖／翻攝社會事新聞影音）



豐原分局警方表示，未接獲雙方報案，依照行車紀錄器內容發現，騎士在地下道前不在規定車道行駛，可處600到1800元罰鍰，攔停汽車、任意驟然減速可處6000元到24000元罰鍰。另台中消防表示，經查並未接獲民眾報案。