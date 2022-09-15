2童互甩巴掌「打贏給10元」！汐止補教師出庭甩鍋：他們說很好玩

記者黃宥寧／台北報導

新北市汐止區中興路某短期美語補習班42歲的李姓老師，今年3月因班上2名學童起口角，竟要2人比賽互甩巴掌，在場高中生當攝影師，以手機錄下互摑巴掌畫面，過程中，李師還喊「有氣勢喔」、「打贏有10元獎金」，事後2名學生家長怒告，李師被依教唆傷害等罪起訴。今（15日）士林地院開庭，他否認犯行，並稱2學生事後沒有受辱感覺，甚至還很高興跟其他人分享。

今法院首次開庭，李師未聘請律師則由1名男友人陪同出庭。他當庭否認犯行，並還原當天狀況說，黃、陳2名學生時常在班上吵架，3月11日案發當天，2人又起爭執，甚至互撕作業簿，2生也不願回家，期間他也試了多種轉移2生注意力方法，例如，說笑話、比腕力、大眼瞪小眼等，光勸架就勸了100多分鐘，最後才提「公平、相對安全、光明正大」互打巴掌方式。

他說，當時陳生拒絕並說「打巴掌太弱、太輕，想用拳頭」最後才勉強同意互甩巴掌分輸贏；而李生則是毫不猶豫直接答應。

▲李姓補教師建議學生以互甩巴掌分出輸贏。（資料圖／記者張君豪翻攝）

法官問，有提供10元作為贏家獎勵嗎？李則回，是黃生提出，因為黃生認為比賽就是要有獎勵，邱姓高中生也在旁附和叫他提供10元，邱則會再提供5元，當下他沒有明確拒絕，黃生才認為有存在獎勵事情。

法官又問，是否有在過程中面帶微笑說「有氣勢喔」、「手要小心喔」、「犯規要打2下」，他則默默點頭認有說這3句話，但又解釋是有與學生討論規則過，實際上也是輕輕打而已；但在打之前他有提醒2人，「如果你們打越大力，對方就會打越大力」，過程中黃生因為犯規所以被多打2下，最後黃生又犯規，不想再多被打，因此主動喊停，結束這場比賽。

李師也說，有想與對方家長談和解，但遭拒，甚至抱怨，3月16日被汐止分局拘提，警方告訴他夜間暫停詢問，但他有聲請夜間訊問，警察卻以人力不足拒絕，讓他上手銬、腳鐐在拘留室留宿一晚。

他最後更向法官補充，案發當天晚上陳生興奮跟他說很好玩；黃生隔天也到補習班說好好玩，也沒有被侮辱的感覺，甚至向邱姓高中生要影片想上傳社群跟其他同學分享有趣的影片。

法官就是否基於教唆傷害以強暴犯公然侮辱犯意整理爭點，李師則聲請傳喚2生及邱姓高中生到庭作證。全案候核辦。

庭後，李師面對記者詢問「是否讓學生以暴制暴」，他則一語不發與男友人離去。