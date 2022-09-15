澤倫斯基車禍現場曝光！　車頭撞爛安全氣囊爆開

▲這輛車當時正駛離基輔，在車禍發生後，車頭左前方因撞擊毀損，男子受傷。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在首都基輔發生車禍，所幸並沒有受到嚴重傷害。如今車禍發生後的現場畫面曝光，可見道路上一輛汽車車頭被撞壞、駕駛座安全氣囊爆開，旁邊躺著一名受傷男子，正在接受治療。

每日郵報報導，影片中的地點就在基輔勝利廣場，這名受傷男子的頭部纏著繃帶，牛仔褲沾有血跡，身上覆蓋著一條金屬色毯子，明顯還有呼吸，事後被送往醫院接受治療。澤倫斯基發言人尼基佛洛夫（Sergiy Nikiforov）說明，隨隊醫療人員為這名受傷的平民提供救治，不過並未透露此人的具體情況。

Zelensky involved in car accident pic.twitter.com/Sw9a6XdeBN — Kristo (@Kristo40137756) September 15, 2022

報導提及，這輛車當時正駛離基輔，在車禍發生後，車頭左前方因撞擊毀損，安全氣囊爆開。不過畫面並未拍攝到澤倫斯基與他的車隊。尼基佛洛夫也沒有說明這起事故發生的詳細經過。

澤倫斯基出車禍的事件引發各界關注，因為他若在此時受重傷，恐怕對烏軍士氣造成不可預測的影響。所幸他並未受到嚴重傷害，並在車禍發生數小時之後發表全國談話，但時間點比平常晚一些。

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