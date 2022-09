澤倫斯基車禍現場曝光！　車頭撞爛安全氣囊爆開

▲這輛車當時正駛離基輔,在車禍發生後,車頭左前方因撞擊毀損,男子受傷。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)在首都基輔發生車禍,所幸並沒有受到嚴重傷害。如今車禍發生後的現場畫面曝光,可見道路上一輛汽車車頭被撞壞、駕駛座安全氣囊爆開,旁邊躺著一名受傷男子,正在接受治療。

每日郵報報導,影片中的地點就在基輔勝利廣場,這名受傷男子的頭部纏著繃帶,牛仔褲沾有血跡,身上覆蓋著一條金屬色毯子,明顯還有呼吸,事後被送往醫院接受治療。澤倫斯基發言人尼基佛洛夫(Sergiy Nikiforov)說明,隨隊醫療人員為這名受傷的平民提供救治,不過並未透露此人的具體情況。

報導提及,這輛車當時正駛離基輔,在車禍發生後,車頭左前方因撞擊毀損,安全氣囊爆開。不過畫面並未拍攝到澤倫斯基與他的車隊。尼基佛洛夫也沒有說明這起事故發生的詳細經過。

澤倫斯基出車禍的事件引發各界關注,因為他若在此時受重傷,恐怕對烏軍士氣造成不可預測的影響。所幸他並未受到嚴重傷害,並在車禍發生數小時之後發表全國談話,但時間點比平常晚一些。

First aid to a victim in an accident with Zelensky car https://t.co/GSD3MoKENl pic.twitter.com/YksGlq7ZeW