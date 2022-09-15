「俄羅斯正在輸掉戰爭」　俄士兵戰場急叩老爸：已經無處可逃

▲俄羅斯9月公布畫面，部隊車隊前往哈爾科夫地區前線。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著烏克蘭收復哈爾科夫地區大片土地，俄羅斯部隊逃離的消息也陸續傳出。依據烏克蘭情報部門12日公布的通話紀錄，一名身在哈爾科夫地區的俄國士兵打電話跟父親說，「爸爸，一切都很糟，我們肯定正在輸……已經無處可逃。」

#ГУРперехоплення

"ПРОИГРЫВАЕМ МЫ, КОНКРЕТНО ПРИЧЕМ"



Військовий рф, знаходячись в Харківській області, розповідає про вдалий наступ ЗСУ, через що малі шанси вціліти pic.twitter.com/m7kiF1aE7C — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) September 12, 2022

商業內幕報導，依據烏克蘭情報部門所攔截到的對話紀錄，這名士兵當時打電話的對象是他的父親，當被問及近況時，直言俄羅斯正在輸掉這場戰爭。士兵在電話中透露，戰場上一切都很糟糕，「我說真的，你知道我們有多少人受傷嗎？我們無處可逃。」

在此之際，烏克蘭在哈爾科夫地區持續進行快速反攻，依據總統澤倫斯基的說法，烏軍自9月初以來已收復8000平方公里失土。另據烏克蘭武裝部隊總參謀部的說法，烏克蘭向前推進的速度讓俄軍感到震驚並逃離陣地，甚至留下大量武器彈藥。不過，俄羅斯官媒把當前挫敗形容成「兵力重組」。

法廣報導，俄羅斯部隊被烏軍的反攻打得措手不及，與俄羅斯情報部門失靈有關，高層遭矇騙，軍事參謀與戰略機構無法預料可預見的事件。

It is natural that when the #UAarmy attacks, you have to flee (quickly).

But to run away like that, to lose yourself on the way, and eventually be stopped by a pro-Ukrainian tree?!

What a show! Charlie Chaplin would applaud you! pic.twitter.com/2wPabFubmH — Defense of Ukraine (@DefenceU) September 10, 2022

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