「俄羅斯正在輸掉戰爭」　俄士兵戰場急叩老爸：已經無處可逃

▲俄羅斯9月公布畫面,部隊車隊前往哈爾科夫地區前線。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

隨著烏克蘭收復哈爾科夫地區大片土地,俄羅斯部隊逃離的消息也陸續傳出。依據烏克蘭情報部門12日公布的通話紀錄,一名身在哈爾科夫地區的俄國士兵打電話跟父親說,「爸爸,一切都很糟,我們肯定正在輸……已經無處可逃。」

商業內幕報導,依據烏克蘭情報部門所攔截到的對話紀錄,這名士兵當時打電話的對象是他的父親,當被問及近況時,直言俄羅斯正在輸掉這場戰爭。士兵在電話中透露,戰場上一切都很糟糕,「我說真的,你知道我們有多少人受傷嗎?我們無處可逃。」

在此之際,烏克蘭在哈爾科夫地區持續進行快速反攻,依據總統澤倫斯基的說法,烏軍自9月初以來已收復8000平方公里失土。另據烏克蘭武裝部隊總參謀部的說法,烏克蘭向前推進的速度讓俄軍感到震驚並逃離陣地,甚至留下大量武器彈藥。不過,俄羅斯官媒把當前挫敗形容成「兵力重組」。

法廣報導,俄羅斯部隊被烏軍的反攻打得措手不及,與俄羅斯情報部門失靈有關,高層遭矇騙,軍事參謀與戰略機構無法預料可預見的事件。

It is natural that when the #UAarmy attacks, you have to flee (quickly).

But to run away like that, to lose yourself on the way, and eventually be stopped by a pro-Ukrainian tree?!

What a show! Charlie Chaplin would applaud you! pic.twitter.com/2wPabFubmH