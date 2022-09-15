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陳時中：疫苗是抗疫重要武器　「沒有執政黨會擋」

▲▼2022陳時中競選市長美容美髮業後援會成立大會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

前衛生福利部長、民主進步黨台北市長參選人陳時中今天說，執政黨為疫情負責，而疫苗是抗疫最重要戰略武器，沒有執政黨會自己放棄這武器，讓人民健康受損傷，這道理非常淺顯。

中國國民黨立法院黨團上午點名行政院副院長沈榮津、衛福部長薛瑞元曾阻擋民間捐贈輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

陳時中上午出席美容美髮業後援會成立大會前接受媒體聯訪表示，政府做決定是綜合判斷，這樣影射不對，這是不可能的事，「執政黨絕對不會去擋疫苗」。即使國民黨執政，他也不會指控國民黨擋疫苗

他說，政府除政務體系，還有事務體系，由國家最優秀人員組成報效，縱使政務體系試圖擋疫苗，事務體系也不可能同意，希望大家看清楚、認清楚這個基本邏輯。

陳時中表示，政府2020年6月開始全力爭取疫苗，與國外各大廠評估，包含世界衛生組織（WHO）旗下COVAX平台、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、受外力干擾與合約問題影響的BNT、莫德納（Moderna），到2021年3月開始首批疫苗到台灣，還有立法委員質疑打不完，接著疫情升溫，幸好日本與美國即時伸援手，達善的循環。

他說，政府不可能擋疫苗，只有盡心盡力、全心全力讓合格疫苗可到台灣，要說擋也只有擋中國滅活疫苗，中國製造疫苗在法律上不能進口，如果國民黨覺得中國製疫苗這麼好，可在立法院提案改相關規定。

媒體詢問，怎麼看台北市長柯文哲咬定是中央政府要求地方不要自購？陳時中表示，柯文哲講這話毫不負責，台北市政府當時有函詢，也拜會中央流行疫情指揮中心，他向市府報告所有購買疫苗狀況，包含準備向誰買及買多少等，讓市府了解進行中的採購數及國際趨勢。

他說，報告後市府如果要買，他請市府儘速呈報採購計畫，再看能否協助，開誠布公讓市府了解，請市府審酌是否購買。

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