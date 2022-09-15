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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中狀況連連！專家直指「搶年輕族群失敗」：不斷累積負面印象

▲▼2022陳時中競選市長美容美髮業後援會成立大會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中近來內外風波不斷，導致遲遲難以拉開與蔣萬安、黃珊珊的差距。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中近來風波不斷，對外，要應付疫苗採購、防疫政策的質疑；對內，團隊出包連連，先有政策宣傳策略錯誤、臉書文誤用照片，引來對手猛攻。文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，陳的團隊磨合欠佳，且人設錯誤，想改變形象拉抬年輕族群支持度，卻因為一連串的出包沒拉到票，還失去中間選民支持，這些問題不解決，只會不斷累積負面印象。

談到近來陳時中團隊一連串的出包，鈕則勳直言，代表團隊有一定程度的問題，第一，橫向聯繫之間出了狀況，磨合有問題；第二，初期很多立委跟議員都參與，但很顯然沒辦法發揮功力、落實分工等，才會狀況一堆；第三，陳的身邊沒人是真的懂他，能精確傳達陳的指令並要求貫徹。

至於在人設上，鈕則勳直言，陳時中其實犯了戰略錯誤，或許團隊看到一些民調，發現在年輕族群的支持度落後、甚至最差，所以就想要改變人設，裝年輕、與網紅合作，結果變成是譁眾取寵、過猶不及，最終引起負面形象的風暴。

鈕則勳認為，陳時中的指揮官人設有很多可以發揮的，團隊沒有活用這一點非常可惜。陳時中有專業、有經驗，抗壓性強、能因應危機、能解決問題、臨危不亂，應該就指揮官的人設做發起，而不是逆著人設，看年輕人支持度差就改變人設走向要去搶票。

鈕則勳認為，陳時中的專業形象對於中間選民是有吸引力的，結果現在因為改變人設，既沒得到中間選民的青睞、裝年輕的策略也因為一連串失誤而沒搶到選票，變成有點尷尬、進退失據，前不著村後不著店的狀況。

至於是否考量到「指揮官」太有權威性、與選民有距離，才因此改變包裝策略？鈕則勳抱持不同意見，他認為，只要強調指揮官的人設跟市長人設做連結，大家就會認為你是稱職的市長，也可以和「把事做好」的競選主軸做連結。

鈕則勳強調，陳時中團隊現在確實「走偏了」，在選戰過程中別人沒有犯錯，你犯了小錯，即便有危機處理，但都是失分；而即便這些小錯都有危機處理跟道歉，但仍會導致負面印象累積，失去廣大的中間選民支持，淪為只能鞏固基本盤。

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