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國民黨轟柯文哲發敬老愛心金660元　「7年仇恨值比陳時中還高！」

▲▼國民黨台北市議會黨團今（15）日針對台北市政府規劃發放敬老愛心660元爭議，在中央黨部召開記者會，痛批柯文哲此舉就是為了選舉的政治算計。（圖／國民黨提供）

▲國民黨台北市議會黨團召開記者會，痛批柯文哲此舉就是為了選舉的政治算計。（圖／國民黨提供）

記者詹宜庭／台北報導

針對台北市長柯文哲推出的「660元敬老愛心儲值金」振興方案，國民黨台北市議會黨團今（15）日召開記者會痛批，柯文哲此舉是為了選舉的政治算計，柯稱要舉債發敬老金，讓老人背負非常高的道德壓力，讓年輕人去罵老人，造成世代對立，「這7年造成世代對立的仇恨值，比陳時中還高！」

國民黨黨團書記長秦慧珠表示，近幾日接到許多民眾詢問，在Line群組中有北市府社會局外流出敬老愛心660文宣圖卡，內容提及台北市政府要發660元給台北市老人，自10月3日起拿敬老卡「嗶」一聲，就有660元入帳敬老卡；然而卻有人質疑，這是詐騙集團的假消息，痛批柯文哲讓老人們討論來討論去，令人人心惶惶。

對於北市府回應，9月27日才會正式對外公佈「660元敬老愛心儲值金」相關消息，秦慧珠開嗆，這是市府自己人洩底還是設計公司出包，北市府內部管控肯定出了問題，市府今天有責任跟義務應該站出來說明清楚。

秦慧珠指出，現在北市府做事就像是柯文哲的性格，高興怎麼做就怎麼做，十月要發放的660元，經費來自北市府敬老卡預算的剩餘款，「但卻限定在國內4大超商使用，是否有圖利4大超商之嫌？」

秦慧珠痛批，市府停發重陽敬老禮金已7年，近三年卻在大街罵人、在小巷裡送禮，隨性施點小惠給老人。她說，北市府近三年施小惠金額都不一樣，柯文哲愛給多少就給多少，想怎麼給就怎麼給，高興幾月發就幾月發，前年使用敬老卡領三倍卷的發1000元，去年發1500元，今年發660元。但過去制度化、每年發放1500元敬老禮金卻被砍掉，如今變成柯文哲隨性發放的「恩給」、「恩惠」。

秦慧珠表示，柯文哲稱要舉債發敬老金，讓老人背負非常高的道德壓力，讓年輕人去罵老人，造成世代對立，「這7年造成世代對立的仇恨值，比陳時中還高！」

市議員汪志冰則狠嗆，此政策讓敬老卡、愛心卡突然變成現金儲值，是精算的政治算計。「柯P為了黃珊珊的選舉，不惜用自己的手打自己的臉，而且打得很腫，柯當時說財政紀律、債留子孫等語，現在因為這個政策都變成屁話，同樣是為了敬老，為什麼要另闢蹊徑，為了面子工程，認為只要發敬老金就可以，回歸到正軌，用現金發放更方便。」

針對現在外界流傳「敬老、愛心靠卡儲值660元」的宣傳海報，台北市社會局回應，海報相關的內容訊息無誤，事實上於議會多位議員質詢時，北市府都已答詢時說明靠卡金額跟靠卡地點，但市面流傳的海報為市府規劃的宣傳設計草稿，官方的政策行銷宣傳，社會局將於9月27日日正式召開記者會向市民說明。

柯文哲也於15日上午在台北市全民國防教育訓練中心受訪時表示，每個長者每個月都有480點，北市府監控台北捷運流量，「我的態度是不要佔別人便宜」，因疫情期間使用量下降，考量現在疫情雖於本週至26日達到波鋒，但之後會慢慢下降，所以本來就有打算在疫情消退時進行振興方案。

柯文哲坦言，「這是疫情過後產業振興的催化劑，政治要有政策，這些都有在事先規劃，不要把它當作買票，我們都有政策論述的，放心好了。」

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