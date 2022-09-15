【廣編】布拉格愛樂管弦樂團不畏政治壓力　2022雙十節慶全台巡演

▲布拉格愛樂管弦樂團2022年於台灣雙十國慶佳節，即將首次登台巡演。



圖、文／寬宏藝術提供

2019年，布拉格市長發表對台灣的友善言論後，布拉格愛樂樂團原訂於中國的數場巡演隨即遭抵制取消，遭受經濟損失之際，依然秉持國際音樂及文化不應受到政治因素干擾的意念，2022年於台灣雙十國慶佳節，即將首次登台巡演。布拉格市長更是興奮表達：謝謝台灣邀請！因為政治脅迫讓樂團面臨極大的困境，希望台灣觀眾可以在音樂會上擁有美好的回憶。

此次布拉格愛樂樂團將會帶來兩套曲目，讓台灣藝文的十月瀰漫濃濃波希米亞和維也納古典風情。一套是捷克斯拉夫音樂以及俄羅斯音樂的經典作品，包括史麥塔納的歌劇「被出賣的新娘」序曲、德佛札克「第九號新世界交響曲」，以及拉赫曼尼諾夫的曠世鉅作「C小調第2號鋼琴協奏曲」。

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另一套曲目則是布拉格愛樂樂團以傑出為代表的維也納古典樂派作品，貝多芬的「艾格蒙」序曲、「Ａ大調第七交響曲」以及莫札特「D小調第20號鋼琴協奏曲」。音樂會將由首席客座指揮列奧・斯瓦羅夫斯基（Leoš Svárovský）引領樂團詮釋演出，鋼琴家安德魯・馮・歐延（Andrew Von Oeyen）擔任本場音樂會協奏曲演奏，獲得洛杉磯時報讚譽為「不容置疑的天賦及縝密且渾然天成的技巧」。

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