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雙十國慶古典盛宴 布拉格愛樂管弦樂團屏東首演售票

▲ 布拉格愛樂管弦樂團 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

▲布拉格愛樂管弦樂團 。（圖／屏東縣政府文化處提供）

記者陳崑福／屏東報導

世界頂級管弦樂團－布拉格愛樂管弦樂團首次到屏東巡演，10月10日晚上7時30分於屏東演藝廳，將帶來史梅塔納、拉赫曼尼諾夫等著名作曲家的作品，為樂迷帶來浪漫的波希米亞古典風情。

音樂會票券於7月20日下午2時於屏東演藝廳、寬宏售票系統同步開賣。持屏東藝遊卡可享75折優惠，相關演出及購票資訊可洽詢屏東演藝廳08-7227699或逕自上寬宏售票系統購票。

屏東縣政府文化處表示，布拉格愛樂管弦樂團由指揮家吉里．貝洛拉維克於1994年創辦成立，是捷克首屈一指的管弦樂團，經常受邀參加各大知名國際音樂節。該樂團錄製了超過80張CD，曾獲得2000年加拿大RAC金唱片、2001年和諧獎、2007年9月金音叉獎等。

布拉格愛樂管弦樂團秉持著分享美好音樂的信念，如今終於有機會來到臺灣，今年雙十國慶首次登台巡演，要帶給觀眾最高音樂殿堂的洗禮。演出曲目囊括捷克斯拉夫及俄羅斯音樂的經典作品，包括史麥塔納的歌劇「被出賣的新娘」序曲、德佛札克「第九號新世界交響曲」，其中耳熟能詳的〈念故鄉〉旋律勾動遊子離鄉背井的思念，以及拉赫曼尼諾夫的曠世鉅作「C小調第2號鋼琴協奏曲」，第二樂章中的優美旋律曾被改編為天后席琳．狄翁演唱的暢銷流行曲《All By Myself》的間奏，並使用於電影《蜘蛛人3》配樂之中。

這次音樂會將由首席客座指揮列奧·斯瓦羅夫斯基（Leoš Svárovský）引領樂團詮釋演出，鋼琴家安德魯．馮．歐延(Andrew Von Oeyen) 擔任本場音樂會協奏曲演奏，該鋼琴家獲得洛杉磯時報讚譽為「不容置疑的天賦及縝密且渾然天成的技巧」，富有優雅和獨到的見解，精湛技藝享譽全球，成為當代最具有魅力的鋼琴家之一。

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