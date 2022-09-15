台東縣17、18日開設疫苗接種站　當天接種可獲100元禮券

▲台東縣17、18日縣府開設COVID-19疫苗接種站。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣衛生局規劃於9月17、18日在縣府1樓大禮堂開設COVID-19疫苗接種站，由台東馬偕醫院團隊協助施打疫苗，當天各年齡層分時段接種，當日接種者將可獲得價值100元禮券。



台東縣衛生局提醒民眾盡快完成疫苗接種才有完整保護力，像是50歲以上、機構住民及免疫低下(不全)應完成2劑追加劑(共4劑；免疫低下(不全)者共5劑)；12至17歲應完成1劑追加劑(共3劑)；出生滿6個月至11歲應完成2劑基礎劑(如出生滿6個月至未滿5歲接種BNT幼兒劑型需接種3劑)，請民眾前往接種COVID-19疫苗前請確認疫苗間隔是否已期滿，如符合接種條件請備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」(小黃卡)及健保卡，經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，進行接種。

衛生局說明，9月17、18日台東縣政府1樓大禮堂新冠疫苗接種場次，將依各年齡層分時段接種，17日8:30-12:00滿18歲以上民眾、13:00-16:30滿6個月至17歲、17:00-20:30滿18歲以上民眾; 18日8:30-12:00滿18歲以上民眾13:00-16:30滿6個月至17歲，接種者將可獲得價值100元禮券。

另未滿20歲民眾，如欲前往接種，請由家長陪同並持家長簽具之意願同意書。有關COVID-19疫苗相關疑問，可洽詢當地衛生所或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。