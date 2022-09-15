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超過4000個工作機會 歡迎來台南呷頭路過好生活

▲台南市政府2022年第3場「台南好生活台南呷頭路」就業博覽會，將於9月17日上午9時至12時在慈幼高級工商職業學校辦理，歡迎來參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府2022年第3場「台南好生活台南呷頭路」就業博覽會，將於9月17日上午9時至12時在慈幼高級工商職業學校辦理，歡迎來參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府2022年第3場「台南好生活台南呷頭路」就業博覽會，將於9月17日(週六)上午9時至12時在慈幼高級工商職業學校辦理，超過4000個工作機會，歡迎來台南呷頭路過好生活。

就業博覽會中，共有台積電、緯穎科技、啟碁科技、台灣穗高、美喆國際、榮眾科技、雲雀國際、萬國通路、統一企業、小北百貨、碳佐麻里等83家廠商參加，提供4945個工作機會，逾6成職缺薪資超過3萬元，其中官田鋼鐵公司成型技師月薪6萬元以上。

▲台南市政府2022年第3場「台南好生活台南呷頭路」就業博覽會，將於9月17日上午9時至12時在慈幼高級工商職業學校辦理，歡迎來參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

15日勞工局長王鑫基、慈幼高級工商職業學校陳素貞校長、台南市產業總工會宋照濱理事長、台南市職業工會總工會史進財秘書長、社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長、台南市中小企業榮譽指導員協進會郭玉麗會長、台南市文化創意美學職業工會施筱薇秘書、台南應用科技大學熊正一研發長、中華醫事科技大學林逸鴻組長、台灣首府大學韓世偉組長、林俊憲立委蔡筱薇議員聯合服務處游宗和特助、陳亭妃立委陳怡珍議員聯合服務處張文雄主任、呂維胤議員服務處蔡靜宜助理等多位貴賓親臨就博行前記者會，共同邀請求職朋友參加就業博覽會，在台南呷頭路、過好生活。

▲台南市政府2022年第3場「台南好生活台南呷頭路」就業博覽會，將於9月17日上午9時至12時在慈幼高級工商職業學校辦理，歡迎來參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長代表黃偉哲市長，感謝慈幼高級工商職業學校、各徵才廠商、各協會及工會的共襄盛舉，一起促成辦理本場就博會。王鑫基局長說市長黃偉哲除帶領市府團隊積極招商，不僅有南科，還有沙崙工業區等雙引擎及好幾處新興工業區，其中不乏制度良好的優秀廠商選擇在台南設廠，帶動台南發展；另為降低學用落差、讓就學就業無縫接軌，市府更於9月6日啟動產官學合作平台機制，結合官田工業區服務中心、廠商協進會、本市各大專院校及高中職推出6個專班，創造就業亮點，為台南育才、留才，希望讓更多優秀、在地人才留在台南發展、一起打拼，讓台南成為安居樂業的希望家園。

王鑫基說遠見雜誌在今年5月26日公布縣市長施政滿意度調查中，台南市八大面向施政表現滿意度六都第一，經濟與就業面向不僅是六都第一、更是全國第一，台南表現亮眼，且111年上半年失業率為3.6%，低於全國3.7%，更創下連續三年六都最低，這都是市府團隊共同努力的成果。慈幼高級工商職業學校陳素貞校長表示，台南是個安居樂業的好地方，能與市府合作辦理就博會，也是一種產官學合作，透過就博會的辦理，提供給大家工作機會，促進生活穩定。

▲台南市政府2022年第3場「台南好生活台南呷頭路」就業博覽會，將於9月17日上午9時至12時在慈幼高級工商職業學校辦理，歡迎來參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次就博會除有多元職缺，並提供「職涯諮詢」、「履歷健檢」、「美髮水噹噹」、「職業安全衛生與勞動法令諮詢」、高雄榮民總醫院台南分院提供健康諮詢與血壓測量等服務；另外為鼓勵求職者多投履歷，投遞１家以上即可獲得杯墊、手機架等，投遞３家還有摸彩券，有機會獲得智能肩頸按摩器，數量有限，送完為止。

為因應新冠肺炎(COVID-19)疫情，徵才活動現場須配合防疫措施並全程配戴口罩，同時鼓勵民眾下載並使用「台灣社交距離APP」，如屬居家照護、居家檢疫、居家隔離等對象，請落實中央流行疫情指揮中心防疫規定，不得外出參與相關聚會活動，大家能一起守護健康安全、安心求職。另為響應政府推廣節能減碳政策，當日可搭乘台南市區公車6路至慈幼工商(大台南公車系統http://tourguide.tainan.gov.tw/)，也可由台南火車站搭紅1公車至慈幼工商抵達就博會場，相關活動資訊可洽(06)6330820。

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