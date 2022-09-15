抓到了！「野外露出」攻進牛稠子車站　2對男女愛現這下慘了

▲台南仁德牛稠子車站公園近日遭裸拍族入侵，有2名年輕女子當眾上空裸拍，藉此宣傳推特帳號，警方循線傳喚涉案人到案依法送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近來有裸拍族侵入「牛稠子車站公園」拍攝不雅照片，並在社群網路服務平台流傳，引發當地居民議論與抨擊，無法認同此一違法脫序行為，歸仁警分局獲報後，立即成立專案小組，調閱公園周遭監視器影像後，掌握拍攝影片二對男女，14日晚上通知4名犯嫌到案說明，全案依妨害風化罪嫌函請台南地檢署偵辦。

歸仁警分局長邱顯良表示，「牛稠子車站公園」是台南許多人氣景點之一，作為鐵道主題公園，有許多令人懷念的懷舊場景，係一家大小常前往旅遊駐足之熱門景點，故類此公開場合戶外裸拍行徑，可能讓一般人感覺到羞恥或厭惡感，而認為是不良示範，在此特別提醒民眾，在公開場所體驗一時刺激感裸拍或將不雅照片散布分享他人的行為，可能已妨害善良風俗，而觸犯妨害風化罪嫌，本分局亦會加強該公園周遭巡邏密度，遏制此歪風，任何違法違序行為一定依法究辦。據了解，4名涉案人到案坦承犯行，辯稱裸拍目的是分網給網友。

▲台南市警歸仁分局副分局長徐百瑄指出，警方積極調閱附近監視系統，追查當事人身分，以遏阻「裸拍」歪風，也請民眾勿散布分享他人，以免觸犯妨害風化罪嫌。

據了解，台南仁德牛稠子車站公園近日遭裸拍族入侵，有2名年輕女子當眾上空裸拍，藉此宣傳推特帳號，里長氣憤表示已調整監視器角度，一經發現立刻報警處理，市警歸仁分局呼籲請民眾勿散布分享他人，以免觸犯妨害風化罪嫌。

牛稠子車站公園在仁德區成功里成功二街，位在「十鼓仁糖文創園區」、「奇美博物館」附近，自2020年7月25日啟用後，成為熱門的婚紗攝影景點。公園內除了有懷舊風格的月台、鐵軌造景，還有仿真平交道，能輕易拍出好看的復古照，所以不僅吸引鐵道迷，近來更成為網美必訪的台南秘境。