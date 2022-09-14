台南遊覽車撞破水泥護欄衝邊坡釀9傷　乘客驚喊：完全沒有剎車

記者林悅／台南報導

台南市楠西區灣丘里香蕉山梅嶺路上188縣道，14日下午5時21分傳出遊覽車車禍事故，台南市消防局出動楠西消防分隊15車26人前往搶救，消防人員發現該遊覽車撞邊坡，車上連同司機21人，其中司機及8名乘客共9人受傷，被救護車送麻豆新樓醫院、新化分隊救治，目前真正肇事原因及相關責任正由玉井分局警方調查處理中。

▲台南市楠西區灣丘里香蕉山梅嶺路上188縣道，下午發生遊覽車衝撞邊坡，車上連同司機21人，其中司機及8名乘客共9人受傷送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局於14日下午5時21分許據報，台南市楠西區灣丘里香蕉山，傳出遊覽車車禍事故，119馬上出動 南化、大內、左鎮、楠西、玉井、關嶺、麻豆分隊、玉井中隊及第二大隊等各式消防車及救護車15車26人前往搶救。

消防人員到場發現係1部中型遊覽車撞邊坡，車上有司機1名，乘客20名，共21人，司機受困人清醒，另發現有乘客2人輕傷，消防人員馬上搶救出受困的司機，以救護車麻豆新樓醫院救治，現場消防人員經檢傷由南化分隊救護車載送4名乘客送往麻豆新樓醫院、玉井消防分隊救護車載送4名前往台南醫院新化分院，以上8人皆為輕傷，連同司機共9名人送醫。

經查現場為梅嶺路上188縣道，從台中來台南一日遊，案發時從梅嶺玩回來，要回台中，卻在該處不知何故，車子竟衝撞邊坡，車上含司機總共21人，9人受傷送醫，其餘12人拒絕送醫，在現場休息待接駁車載離安置，台南市警玉井分局據報，派員前往管制疏導交通，並進行勘查測繪蒐證，目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

車上一名乘客表示，車上乘客21人都是台中、彰化人，今日早上出發到台南一日遊，事發當時已要回程，司機疑似對路況不熟，「上山時，檔就打不太進去」，雖然他沒有大礙，但大部分乘客都有受輕傷。

該名乘客說，當時整部遊覽車是直接斜切掉下山，速度已經不知道了，疑似方向轉不過來，就直接撞下去。另名受傷乘客裹著包紮的手對記者表示：「他下山時，完全踩空，完全沒有剎車。」

據司機表示，梅嶺旅遊下山途中，有使用低速檔配合腳踏煞車，突覺得踩不到煞車且發現儀錶板的汽動幫浦顯示已沒氣可煞，就只有往邊坡圍籬撞過去。