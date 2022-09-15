砂石車卡邊坡「搖搖欲墜」　台鐵只封西線「心臟夠大顆續賭八字」

▲公路砂石車翻覆衝破護欄，掛在台鐵路線上方邊坡。（圖／翻攝宜花東災害通報）

記者李姿慧／台北報導

今上午一輛公路砂石車車禍衝破護欄掛在台鐵路線上方邊坡，車頭「搖搖欲墜」，距離鐵軌僅10公尺，險釀太魯閣號事故翻版，台鐵接獲通報第一時間封鎖西線，採東線單線雙向行車，列車30公里速度慢行。不過有台鐵員工感嘆，原來砂石車掉落只會精準滾到西正線，台鐵只封西線心臟真的夠大顆，繼續賭八字。」

台鐵大里＝福隆路線旁公路發生車禍，一輛砂石車撞破公路護欄翻覆掛在台鐵西正線路線上方邊坡，威脅台鐵行車安全，所幸未翻落軌道，台鐵接獲消防隊通知後，考量掛在邊坡上煞車時可能墜落軌道，台鐵第一時間封鎖西正線，以東線單線雙向30公里慢行。

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該起事件也令不少想起太魯閣號事故，當時台鐵清水隧道路段附近邊坡工程車掉落軌道，太魯閣號剎車不及撞上出軌，奪走49條無辜人命。今起事件所幸砂石車卡在台鐵邊坡上方護欄，未直接翻落軌道，消防隊第一時間通知台鐵因應。

目前大里=福隆間採單線雙向行車，據悉，該砂石車翻落卡在邊坡上，距離鐵軌僅10公尺，車頭有一半卡在外面，搖搖欲墜，令人憂心恐翻落軌道，目前警消單位已調度公路救援吊車支援，將吊離砂石車，預計吊離作業恐怕要2小時，目前台鐵持續封鎖西線，採東線單線雙向慢行運轉。

▲台鐵大里福隆間發生公路車禍，翻覆卡台鐵路線上邊坡影響西正線。（圖／記者李姿慧翻攝）

不過有台鐵員工感嘆，原來如果砂石車掉下去鐵軌，只會精準影響西線，台鐵只封鎖西線，只能說台鐵局心臟夠大顆，台鐵就繼續賭八字，就不要列車慢行通過時掉下去。

台鐵員工表示，台鐵缺乏風險意識，不要說司機員開過去會有壓力，乘客看到山坡卡台砂石車，火車又慢慢開過去，旅客恐怕壓力也很大。

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，入侵營運路線之後，要維持單線慢行營運，或者是應該要全線暫停營運，應該有一定的評估基準，而且這個評估基準應讓所有單位都能夠共同理解。因此，重點在於安全評估基準為何，是否已經讓各單位都有一致的安全認知。

▲一輛砂石車車禍翻覆卡在台鐵路線上方邊坡，衝擊行車安全。（圖／記者李姿慧翻攝）

對此，台鐵局表示，目前正等在公路吊車脫離，經評估第一線立刻封鎖靠近邊坡西線因應，且列車都要以30公里速度慢行，現場也有派員監看監視，一旦有狀況會立刻通報要求列車停下來，若公路吊車吊離作業進行有需要台鐵封鎖路線，將會配合相關因應。