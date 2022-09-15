獨／特斯拉牽車2周發不動！竟是牠躲車內啖電線　肥軟真面目曝

▲Tesla model 3車主表示，車子無法發動，結果發現竟是老鼠咬斷電線。（圖／Wilson提供）

記者黃宥寧／台北報導

車上出現什麼動物最嚇人？新竹有一名特斯拉model 3車主表示，將剛牽2周的愛車停放在地下室，豈料，隔天要用車卻發現連車門都無法打開，連專業技師到場接電都沒轍，最後將車拖回保養廠，技師才赫然發現車內躲著「不速之客」，而「牠」竟將電線咬斷，車主Wilson幽默向《東森新媒體ETtoday》說，台灣一天到晚跳電，都說是小動物去咬，真的不是唬爛的。

Wilson說，13日上午到地下室牽車準備出門，卻發現車門把沒反應，按KeyFob（Tesla鑰匙之一）也沒反應，連車卡片也無效，以為是遇到軟體更新bug，試來試去仍無法開啟車門，只好緊急聯繫業務，技師到場後，不斷測試仍無法發動，只好將車輛拖回保養廠。

▼不速之客闖入車內咬斷電線。（圖／翻攝自Wilson說給你聽）

技師經查看車輛log（車輛使用記錄檔）後，發現車子在斷電前有短路現象，但因為無法立刻判斷是什麼況狀，只好將引擎拆掉，進一步檢查，直到下午他接到特斯拉專員電話，竟得到令人哭笑不得的真相。

專員在電話那端客氣又委婉說，拆了引擎後，發現電線有被東西咬過痕跡，接著技師搓一搓發現軟軟的，一把抓出後，「是一隻肥老鼠」，而且老鼠被抓出後心情相當不悅，模樣還超級兇。

Wilson聽到真相時超傻眼，也開始回憶老鼠入侵原因，可能是周一載孩子到學校上學，當天下雨老鼠跑進車內躲雨，這次老鼠入侵咬斷的16V電線、大電橘色高壓電線，修起來恐花不少錢。

▼老鼠咬斷電線導致車輛斷電。（圖／Wilson提供）

他也推測，可能是因為電線是含豆類的環保材質，加上老鼠是齧齒類動物，本身就喜歡啃咬，因此造成這次意外，同時他也笑著說，這一陣子台灣一天到晚都在停電，原因都說是老鼠或是其他小動物咬，應該不是唬爛的。

他也以過來人經驗說，不僅是特斯拉車型有「鼠鼠危機」，雙B車等也有出現類似狀況，若要杜絕老鼠溜進，可以採取適用方式，例如，車位附近、車底盤凹處或是車殼的凹處放置老鼠藥，至少不要被咬斷電線，最後他也慶幸至少這次斷電情況不是出現在高速公路上。