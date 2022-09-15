貨車闖紅燈奪命影曝！屏東母子機車雙載遭撞飛...母死子骨折

記者陳崑福／屏東報導

周姓男子14日早上駕駛自小貨車趕著上班，途經萬丹鄉萬丹國中附近闖紅燈，陳姓婦人騎乘機車載兒子到校上課遭撞，造成人車倒地，陳婦送醫不治，自小貨車起火燃燒，據悉，周男對此相當自責，表示，急著上班，沒有看到對方 才肇事，警方訊後依過失致死罪嫌將他移送法辦，並加強取締交通違規措施。

▲萬丹鄉萬丹路14日早上發生一起死亡車禍 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

屏東警分局於14日上午7時30分獲報，萬丹鄉萬丹路段發生自小貨車與機車相撞，立即派員處理，會同救護人員將陳姓(52歲)機車女騎士及後座的就讀國三(15歲)兒子送醫急救。

警方初步調查，周姓男子(25歲，萬丹人)駕駛自小貨車上班途中，沿萬丹路南往北直行至肇事路口時，擔心上班遲到，疑似闖紅燈、超速，與綠燈待轉起步之機車發生碰撞，陳婦遭撞飛10多公尺，頭部著地，受到重傷，雙方車輛因而起火燃燒，立即通報消防隊前往撲滅。

機車騎士經送醫搶救不治，附載之乘客則左腳骨折及多處擦挫傷，無生命危險。另自小貨車周姓駕駛輕微臉部擦傷，雙方酒測值均為零。

警方已調閱週邊監視器影像及行車紀錄器畫面釐清雙方肇事責任，並持續針對重大惡性違規行為加強取締，在此呼籲民眾行車務必遵守交通規則，切勿超速及闖紅燈，避免憾事發生。