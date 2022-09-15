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乳波蕩漾！越南妹海灘「扯胸罩」嗨玩拔河　巨球狂晃畫面曝光

▲▼越南有7名女遊客在海灘上全裸拔河，吸引了眾人的目光。（圖／翻攝自推特）

▲越南有7名女遊客在海灘上全裸拔河，吸引了眾人的目光，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

越南有一段影片最近在網上瘋傳，原來當地有7名女遊客13日在下龍灣白齋區的一個海灘遊玩時，居然嗨過頭，當眾脫下衣服當作「繩子」拔河，甚至還光著身子在沙灘裸奔，讓現場的旁觀者尷尬不已。

綜合外媒報導，從現場不到1分鐘的影片可見，這群女遊客正開心地在海灘上拔河，但讓人意外的是，他們手中的「繩子」居然是以衣服綁在一起製成，因此這幾名女遊客當時都已衣衫不整、近乎半裸，吸引了不少人的目光。

▲▼越南有7名女遊客在海灘上全裸拔河，吸引了眾人的目光。（圖／翻攝自推特）

突然，其中幾名女子眼看即將輸掉比賽，竟不顧海灘上還有其他遊客，當眾扯下內衣，直接呈現徹底上空狀態，在沙灘上裸奔，嚇得在場的其他人都忍不住叫了出來，甚至還有人立刻掏出手機開始拍攝影片。

影片在網上曝光後，瞬間吸引了眾多網友的注意，其中有不少人都認為，女遊客不顧他人目光、當眾裸體的行為是「輕率而不文明的」，也有人認為，在公共場所脫衣的女性「應該被嚴懲」，而警方目前也已介入展開調查。

事實上，這已不是越南第一次發生有女性在海灘上裸體的事了。7月底，越南一家公司在海邊舉行員工旅遊時，就有數名女員工因為太嗨，直接在沙灘上摘下內衣來往海灘運沙，而飽受抨擊。

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