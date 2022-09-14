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無視平交道柵欄！「第13勇者」硬闖遭火車輾斃　40秒驚悚片曝

記者黃翊婷／綜合報導

越南海陽省（Tỉnh Hải Dương）日前發生一起恐怖的死亡事故，機車騎士基恩（Nguyen Van Kien）無視已經放下的柵欄，強行穿越平交道，沒想到卻被火車撞上，當場遭捲入車底慘死。相關影片曝光之後，網友們意外發現，基恩是第13個穿越平交道的人，前面的騎士們也都沒有停下來等待火車通過，畫面相當驚險。

影片中，只見柵欄放下之後，機車騎士們紛紛無視並執意穿越平交道，連騎腳踏車的民眾也沒有停下，過程中有一名騎士稍微停了幾秒鐘，但看到對向有人穿越平交道之後，他也馬上催下油門衝過去；接著，基恩從畫面右側竄出，機車還未完全通過鐵軌，就遭火車攔腰撞上。

騎士穿越平交道遭火車撞死。（圖／翻攝自YouTube／Báo Sức khoẻ & Đời sống）

▼▲當地民眾幾乎都無視平交道的柵欄，而基恩（上圖）因為來不及閃避，當場遭火車輾斃。（圖／翻攝自YouTube／Báo Sức khoẻ & Đời sống）

騎士穿越平交道遭火車撞死。（圖／翻攝自YouTube／Báo Sức khoẻ & Đời sống）

根據越南媒體《Vietnamnet》報導，警方表示，基恩在事故發生當下瞬間遭捲入火車底下，當場被輾斃，遺體嚴重變形；經過後續調查，確認事故發生原因是死者沒有先觀察是否有火車即將通過，並強行穿越平交道所致。

而隨著監視器畫面曝光，有眼尖網友發現，柵欄放下後的40秒只有1、2名騎士乖乖停下等待火車通過，基恩是第13個穿越平交道的人，結果卻為了一時方便，賠上自己寶貴的性命。

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