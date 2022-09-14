男遭毆頭10分鐘亡...虛弱送醫畫面曝　嫌犯著急摸頭幫叫救護車

記者高堂堯、許權毅／南投報導

南投縣仁愛鄉廬山部落12日傳出命案，林姓男子遭毆傷後送醫不治。警方調查發現當日下午跟林男一起喝酒的2名同事劉男、田男涉有重嫌。現在事發當時救護車畫面曝光，當時林男虛弱地躺在擔架上，警方鎖定的嫌犯之一田男則站在一旁著急地摸頭。南投警方則表示，劉男坦承動手、田男涉案情節則有待進一步釐清。

據悉，死者林姓男子12日先與2名同事劉男、田男在德鹿谷村喝酒，結果3人疑似酒後起口角衝突，林男便叫田男送自己回廬山部落，途中林男還下車買酒。林男後來告訴田男自己要去上廁所，結果一去不回，不久被發現倒在路邊，田男趕緊通報消防，將人送到醫院急救，最終仍宣告不治。

▲南投一名林男疑似遭2名同事毆死，其中一名同事田男（右）幫叫救護車畫面曝。（圖／記者高堂堯翻攝）



▲林男躺在擔架上看上去相當虛弱。（圖／記者高堂堯翻攝）

事發當時救護車拍下完整過程，林男被救護人員抬上擔架，頭微微向側邊傾斜，看上去相當虛弱，一旁田男看上去相當著急，還摸著頭不知所措地看著林男。

▲林男家屬認為2男都有動手，也指責警方辦案不力。（圖／記者高堂堯翻攝）



死者家屬表示，已看過行車紀錄器跟監視器畫面，兒子當時人坐在小貨車上，被身材魁梧的劉男打了10多分鐘，且都是往太陽穴打，根本就是要置他於死地，並且懷疑另名田男也有動手，也斥責警方辦案不力，認為「山區的比較爛。」

南投警方先前表示，發現林男死因不單純，循線發現一起飲酒的2名同事涉有重嫌，已將2人拘提，目前全案偵辦中，事件發生原因還要進一步釐清，無法多作說明。