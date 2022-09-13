不配合就抓去關！「檢座」恐嚇老婦領150萬　警準備假鈔票逮人

▲林姓男子（中）假冒檢察官取款當場被逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名黃姓老婦（70歲）日前接到一通陌生來電，電話那頭一名自稱刑警的林姓隊長，聲稱黃婦在北部涉及一件「洗錢案」，黃婦嚇得加入一名自稱「王檢察官」的LINE，王檢告訴黃婦，如果不配合監管帳戶，就要抓她去關，黃婦跑去銀行領出150萬存款放在家中等檢察官來收取，後來黃婦與朋友聊天驚覺可能遭騙報警求助，員警獲報後將計就計，準備好假鈔票，8日將前來取款的「王檢」當場逮捕。

警方表示，黃婦5日早上8時許在家看晨間新聞，卻突然接到一通陌生的來電，電話那頭一名自稱刑警的林姓隊長，聲稱黃婦在北部涉及一件「洗錢案」，需要監管其帳戶。

▲警方從林男身上搜出偽造的公文書。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

黃婦原本還不信，但隨後又接到分別由詐騙集團假扮的「銀行行員」、「檢察官」來電稱其名下帳戶遭他人盜用，黃婦被嚇得以手機加入一名自稱「王檢察官」的LINE，王檢告訴黃婦，如果不配合監管帳戶，就要抓他去關，嚇得黃婦趕緊去銀行領出150萬存款，並依照歹徒的指示在家中等候過幾天「王檢」來收取。

幸好黃婦的朋友得知此事，經過提醒後，黃婦才驚覺可能遭騙，連忙向楠梓分局加昌派出所報案，員警獲報後將計就計，並事先準備好假鈔，8日下午2時許，一名自稱「刑事局專員」的男子，果然出現在黃婦位於楠梓區大學某街的住家前，員警一擁而上，順利逮捕，也發現了假的公文與公證本票。

這名假冒檢察官的林姓男子（25歲）供稱，是受朋友的委託前來取款，並不了解自己是假冒檢察官，但警方懷疑這是他的推諉之詞，警詢後依詐欺罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

楠梓分局表示，詐騙集團常一人分飾多角，分頭扮演「健保局人員」、「戶政人員」、「銀行行員」、「檢警」等角色，以亂槍打鳥的方式打給被害人，並試圖取信受話者藉以行騙，再次提醒大家「法院」、「檢察官」或「警察」絕對不會以辦案為由要監管民眾的現金或財物，只要要你去銀行領錢就是詐騙。