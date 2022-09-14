「女店員花枝招展害老公盯著看」人妻怒給1星　全網跪求店址

記者黃翊婷／綜合報導

基隆一名女網友13日在臉書PO文提到，朋友經營的餐飲店最近莫名其妙收到一則一星評論，女客人指控櫃檯女店員打扮太「花枝招展」，害她老公一直盯著看，甚至覺得餐點太鹹是店家挾怨報復，讓她和朋友都覺得很傻眼。文章公開之後掀起網友熱議，大家紛紛留言敲碗求店址，只為了一睹「正妹店員」到底有多漂亮。

▲原PO朋友經營的餐飲店被留一星評論，原因是女店員打扮得太漂亮。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，朋友的店莫名其妙收到一則一星評論，一對夫妻到店裡用餐，妻子覺得餐點、飲料和環境都很不錯，但是光顧2次遇到的櫃檯女店員（不同人）打扮都很花枝招展，似乎是想刻意吸引男客人的目光，「老公的眼睛盯著就沒移開過」，最後還建議店家要腳踏實地，不要用「不入流的方式」來留住客人。

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接著，女客人在中秋節連假過後又跟新評論內容，她提到，因為老公要求，中秋節連假時再次前往該店家消費，結果女店員還是一樣花枝招展，就連咖哩餐點也鹹到像是在挾怨報復，讓她非常不滿，「看來這家店根本沒有要聽客人意見的意思，以後不會再去了。」

原PO無奈表示，女客人覺得「女店員打扮得花枝招展」，但事實上那些女店員都是素顏上班，所以實在無法理解為何會說她們花枝招展，「管不住自己老公怪店員真的很好笑，到底對自己多沒自信啦！」

▲原PO臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

文章公開之後，網友們也一面倒力挺店家，還有許多人留言求店址，希望能親自前去朝聖正妹店員，「想看妹子！能素顏都漂亮！真的爆炸想看」、「給我地址我要親自確認」、「我是女店員也會欣賞正妹客人啊！美好的事誰不喜歡」、「看完評論好想看店員」、「原來是推薦啊，還以為是負評呢」。

面對網友敲碗求店址，原PO也表示，她不會公開店家的地址，想知道請自己想辦法，「還有，店員非單（身）啦。」