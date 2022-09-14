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社會 社會焦點 保障人權

南投男疑遭同事毆10分鐘不治！死者父怒斥警不積極：山區的比較爛

記者高堂堯、許權毅／南投報導

南投縣仁愛鄉廬山部落12日傳出命案，一名28歲林男被發現倒臥路旁，頭部還有傷痕，送醫搶救後仍宣告不治，警方查出林男疑似是遭2名同事打死，目前已將2人拘提。林男父親則出面指控，認為警方辦案不力，直言「警察沒有很積極，山區的警察比較爛，都有那些證據(行車紀錄器)，足足打了10分鐘，要置他於死地，警察辦案真的有比較差勁」。

▲▼南投廬山部落12日傳出命案，死者父親怒斥警方案半部積極。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投廬山部落12日傳出命案，死者父親怒斥警方辦案不積極。（圖／記者高堂堯翻攝）

據悉，死者林姓男子12日先與2名同事在德鹿谷村喝酒，結果3人疑似酒後起口角衝突，事後林男請親友來接自己回廬山部落，途中還有下車買酒。當天下午3時許，林男向親友表示，要去上廁所，結果一去不回，未料被民眾發現倒在路邊，趕緊通報消防，將人送到醫院急救，但仍宣告不治。

▲28歲男被發現倒臥馬路上，頭部有傷，送醫搶救無效宣告不治。（圖／民眾提供）

林男父親說，當時兒子是坐在小貨車上，行車紀錄器都拍下關鍵畫面了，當時兒子足足被打了10多分鐘，而且專門從太陽穴打，認為就是要「置他於死地」，「昨天都有去看行車紀錄器，都有那些證據，他有被打了，我兒子又這麼瘦小，他（指兇嫌）的身材很魁武，一般人真的受不了。」

林男父親接著說，感覺「警察沒有很積極，讓我覺得山區警察比較不好，比較爛，警察辦案真的有比較差勁」。

▲死者兩名同事涉有重嫌遭拘提。（圖／民眾提供）

南投仁愛分局警方先前表示，因發現林男死因不單純，循線找到一起飲酒的2名同事涉有重嫌，已將2人拘提，目前全案偵辦中，事件發生原因還要進一步釐清，無法多做說明。

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