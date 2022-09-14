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烏克蘭大規模反攻告捷　專家警告：普丁恐被逼「正式宣戰」

▲▼烏克蘭軍隊東北部大反攻 收復逾3千平方公里失土。（圖／翻攝自臉書／烏克蘭東部作戰司令部）

▲烏克蘭近日對東北部展開反攻，收復俄羅斯占領的數千平方公里失土。（圖／翻攝自臉書／烏克蘭東部作戰司令部）

文／中央社

美國媒體CNBC報導，烏克蘭近日在戰場上捷報頻傳，俄羅斯至今仍默不出聲。專家憂心，莫斯科當局為了保住面子，可能會採取行動、嚴厲報復烏克蘭。

烏克蘭過去幾天對東北部展開大規模反攻，收復俄羅斯占領的數千平方公里失土。

外界現在密切關注俄羅斯會採取何種報復性行動，烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）告訴英國「金融時報」（Financial Times），他預料俄羅斯會反擊。

列茲尼科夫說：「（烏克蘭的）反攻行動解放領土後，便須控制以及準備好保衛領土。」

11日晚間開始，俄羅斯就密集轟炸烏克蘭東北部的哈爾科夫州（Kharkiv），造成當地斷水停電。烏克蘭副國防部長馬利亞爾（Hanna Malyar）告訴路透社記者，現在談烏克蘭能全面控制哈爾科夫「還不到時候」。

熟知克林姆林宮的人士表示，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）可能正在權衡手中選項。

▲▼烏克蘭光復要地伊久姆 澤倫斯基親赴戰場重升國旗。（圖／翻攝自烏克蘭國防部）

▲▼▲▼烏克蘭光復要地伊久姆 澤倫斯基親赴戰場重升國旗。（圖／翻攝自烏克蘭國防部）

▲烏克蘭收復伊久姆，澤倫斯基親赴前線重升國旗。（圖／翻攝自烏克蘭國防部）

歐亞集團（Eurasia Group）總裁布瑞莫（Ian Bremmer）12日在一封電子郵件中提到，普丁的軍事劇碼越演越糟。

他表示：「照此發展下去，普丁將被迫採取軍事動員，或許並非全面性的動員，但仍會讓這位俄羅斯總統在國內付出政治和社會代價。普丁將不得不向烏克蘭正式宣戰，默認俄羅斯面臨軍事困境。

此前，俄羅斯一直稱其對烏克蘭的入侵是「特別軍事行動」，而非戰爭。

布瑞莫還提到，俄羅斯因此將更有意對烏克蘭人，採取類似車臣戰爭期間對車臣首府格羅茲尼（Grozny-like）的「懲罰」，包括擴大攻擊烏克蘭都市中心、讓烏克蘭傷亡慘重，更糟糕的情況就是，在戰場上動用化學武器或戰術核武製造恐慌。

布瑞莫說，如果說俄羅斯這場戰爭近期可能會有什麼轉變，會是戰事「升級」，不會是談判出現突破。

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