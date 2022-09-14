普丁慘了！聽到「俄軍死一堆」士兵嚇爆拒上戰場　傳已暫停派兵

▲俄羅斯總統普丁2月下旬發動攻勢入侵烏克蘭，迄今將滿7個月。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄烏戰爭持續超過200天，烏克蘭總統澤倫斯基近日對外宣稱奪回約8000平方公里失土。烏克蘭軍方再加碼放出消息稱，普丁的大軍面臨大量死傷，導致官兵士氣低落，俄軍志願役甚至傳出「不信任上級的指揮」，拒絕被部署到戰區前線，因此俄軍司令部已經暫停派遣新的部隊至烏克蘭戰區。

▲烏軍近日反攻有成，奪回部分失土。圖為烏克蘭軍人13日在哈爾科夫地區檢查一輛受損的俄羅斯軍車。（圖／路透）

根據《每日郵報》報導，烏克蘭最近在第二大城哈爾科夫周邊的攻勢持續取得進展，疲於應對的俄軍傳出正在大規模撤退，莫斯科方面駁斥，這只是「部隊重整」，目的是將兵力集中在頓巴斯地區。不過，烏克蘭武裝部隊參謀總部表示，俄羅斯聯邦軍事司令部已經停止向烏克蘭派遣新的、已組成的部隊，原因是士兵不願意加入前線戰鬥。

烏軍參謀總部說，戰區目前情勢與對上級指揮的不信任，導致大量俄軍志願役斷然拒絕在這樣的作戰條件下被部署至前線。烏方直指，會出現這種情況，與俄軍實際的戰死人數有關，而且這還不包含私人軍事公司的傭兵和從臨時占領區調派的人員死傷數據。

▲哈爾科夫地區的烏克蘭軍人13日被拍到乘坐於一輛BMP-2裝步戰車。（圖／路透）

烏軍參謀總部指出，俄軍上級對傷兵的態度讓情況更加惡化，在俄方的野戰醫院中，為了能讓士兵們迅速返回戰場，戰鬥損傷的診斷與性質被刻意簡化，沒有給足他們康復的時間。對此，俄羅斯方面尚未發表回應。

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