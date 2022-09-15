　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

南警取締改裝噪音車　一夜開出73張罰單

▲台南市警六分局會同交通警察大隊、台南監理站及環保局，在大同路、生產路口實施「監警環聯合稽查」路檢，3小時共攔查91輛機車，開罰73件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警六分局會同交通警察大隊、台南監理站及環保局，在大同路、生產路口實施「監警環聯合稽查」路檢，3小時共攔查91輛機車，開罰73件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局13日晚上6時至9時，會同交通警察大隊、台南監理站及環保局，在大同路、生產路口實施「監警環聯合稽查」路檢，3小時共攔查91輛機車，開罰73件，警方展現執法強度，期改善噪音、改裝車輛違規擾民情形。

此次聯合稽查路檢針對微型電動二輪車(電動自行車)有無審驗合格及違法改裝、機車改裝車燈(LED、HID)、設高音喇叭、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規行為，主動攔查檢驗，73件罰單中包括違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛68件；第21、22條無適格駕照4件及第72條擅自變更原有裝置規格1件；另外，環保局當場進行檢測17輛，不合格3輛、需召回檢驗1輛。

▲台南市警六分局會同交通警察大隊、台南監理站及環保局，在大同路、生產路口實施「監警環聯合稽查」路檢，3小時共攔查91輛機車，開罰73件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

機車最常見的改裝違規，應屬頭燈燈光異常，如自行將大燈改裝成LED燈具而未至監理單位檢驗並辦理變更登記，此部分將依「道路交通管理處罰條例」第18條規定，處汽車所有人新台幣2400元以上9600元以下罰鍰，並責令改正後回監理單位檢驗；另頭燈以外的燈光、喇叭、排氣管及照後鏡等異常，則依「道路交通管理處罰條例」第16條規定，處汽車所有人新台幣900元以上1800元以下罰鍰。

市警六分局長許敏能表示，此次結合監理、環保機關及交通警察大隊，共同執行防制車輛改裝及噪音車輛聯合稽查工作，有效遏阻改裝車噪音擾人行為，呼籲民眾切勿任意改裝車輛、拆除消音器或超速行駛。未來將持續結合路檢、巡邏等勤務，針對改裝車輛經常出入路段，加強攔查取締，以還給民眾一個安全、安心、安寧的生活環境。

►日本「人體工學靠墊」1780元！超多功能、舒壓又放鬆

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
蔡阿嘎搶先開箱iPhone 14 Pro！　深紫色「實機曝光
人老了GG會變短小！醫曝關鍵原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

南警取締改裝噪音車　一夜開出73張罰單

公共工程施工品質獲肯定　新北市府橫掃30項國家卓越建設獎

6.5萬鐵粉相挺！　臉書「社頭人俱樂部」版主參選民代　　

台東+375　衛生局籲民眾儘快完成完整疫苗接種

台南檢舉名人蘇大媽傳遭人詐騙　她向警方報案被騙20萬元

找工作不受騙、注意個人隱私　台南市勞工局前進校園熱情展開宣導

台東2022「藍海生活節」9／17登場　展現海洋文化充沛生命力

迪士尼氣球高效率修復　縮時攝影好療癒

台東「藝起來我家」庭院分享會最終場　客家歌手饒棣華彈唱演出

遊客伯朗大道「掉包」 警民合作物歸原主

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

台灣佳麗被阻上台哭紅眼　 女官員怒「又是大陸打壓」

鮮肉警秀新槍套+雷神鎚 網歪樓：聲音好好聽XD

失聯64小時尋獲法官遺體　勇消齊喊「123」迴盪山谷

女騎士紅燈左轉被警車撞　彈飛倒地...網：免報警了

朴真珠女團魂爆發跳《Trouble Maker》　過分投入..在錫頭痛：光美珠就夠煩了

南警取締改裝噪音車　一夜開出73張罰單

公共工程施工品質獲肯定　新北市府橫掃30項國家卓越建設獎

6.5萬鐵粉相挺！　臉書「社頭人俱樂部」版主參選民代　　

台東+375　衛生局籲民眾儘快完成完整疫苗接種

台南檢舉名人蘇大媽傳遭人詐騙　她向警方報案被騙20萬元

找工作不受騙、注意個人隱私　台南市勞工局前進校園熱情展開宣導

台東2022「藍海生活節」9／17登場　展現海洋文化充沛生命力

迪士尼氣球高效率修復　縮時攝影好療癒

台東「藝起來我家」庭院分享會最終場　客家歌手饒棣華彈唱演出

遊客伯朗大道「掉包」 警民合作物歸原主

歐尼爾點名「小蟲」是最爛隊友　比完賽沒洗澡就衝夜店

王思佳享受40歲狀態，喊話：女生要有底氣自信，超愛現在的自己

林宜敬／伊麗莎白二世非英國人？六大視角解密英國王室

YAMAHA「XMAX黃牌重機大改款」諜照流出！2亮點預約米蘭車展見

諾埃爾痛失21億大約！　向前經紀人保羅求償18億判決出爐

木曜女神泱泱31歲考駕照！　「直線7秒練到深夜」3天通過大魔王

餐飲科畢業「月薪30K」！他思考未來超迷茫…網點關鍵：科技業才賺

4年1.2億美金續當尼克救世主　巴瑞特：我很有福氣

李易峰嫖娼被捕　老司機揭「拘留所生活」：絕對是地獄

南警取締改裝噪音車　一夜開出73張罰單

短髮妹工地彎腰攪水泥　起底夜晚「狂野真面目」

地方熱門新聞

南警取締改裝噪音車

9/20~21停水23小時　屏東9千用戶受影響

6.5萬鐵粉相挺！「社頭人俱樂部」版主參選民代　

台南檢舉名人蘇大媽傳遭人詐騙

即／高雄前鎮區路燈大停電　台電搶修中

宜蘭幾米小火車拆了！遇颱風就噴10萬

新北市府橫掃30項國家卓越建設獎

迪士尼氣球高效率修復　縮時攝影好療癒

台東衛生局：重複確診有法定條件

威天宮遭祝融　解州關帝廟辦祈福重建法會

台南市勞工局前進校園熱情展開宣導

屏東警巡邏車與機車擦撞　女騎士輕傷

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

「霹靂雲警素還真」雲林縣警局門口超酷公仔亮相

更多熱門

相關新聞

台南民宿冷氣噪音+沒熱水　業者回應了　

台南民宿冷氣噪音+沒熱水　業者回應了　

有網友在網路社群爆料，指控台南市中西區衛民街1處民宿，住房內冷氣機噪音很大，洗澡又沒熱水，民宿裡找不到工作人員解決，房間牆壁和洗手間多處發霉，住房規矩又多，動輒罰錢，氣得留負評，民宿業者表示，客人入住時間可能超過最晚入時間，客人的反應會列為加強改進的重點。

「牛稠子車站」遭裸拍族入侵！里長超火大

「牛稠子車站」遭裸拍族入侵！里長超火大

男子快速道路遭警攔下　警罰單他頻道謝

男子快速道路遭警攔下　警罰單他頻道謝

公寓頂樓種大麻　「另類綠手指」勤做筆記

公寓頂樓種大麻　「另類綠手指」勤做筆記

南警強勢打擊犯罪治安平穩

南警強勢打擊犯罪治安平穩

關鍵字：

南警取締改裝噪音罰單

讀者迴響

熱門新聞

蔡阿嘎搶先「開箱iPhone 14」網嗨翻！

快訊／劉引商罹新冠肺炎過世！

隱藏版來了！　LINE貼圖「免費7款」快下載

周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

68歲男摩鐵「連結18歲妹」！馬上風送醫不治

重機騎士遭夾擊亡！　他「公布前後鏡頭」曝真相

iPhone 14 Pro系列開箱！Joeman曝唯一缺點

網紅荷莉還活著！跟林心如討慰問金

水逆來襲！12星座防災策略曝光

石門水庫狂灌近8萬噸水！它僅增1%尷尬了

「年紀越大朋友越少」星座Top 3

神旺飯店「傢俱清倉2元起」只限3天！

「無名小站女神」回來了！辣照擺IG還是香

梅根頂煙燻妝守靈　又被網友痛罵　

女100刀砍死孕婦好友　3歲女童面前剖腹偷嬰

更多

最夯影音

更多
重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...

重機新生高架慘遭2車夾擊　騎士翻滾倒地再輾壓輪下...
霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

霧唇完不忌口吃辣味美食！ 正妹慘變「迷唇姊」笑翻網

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

查爾斯簽名拿到漏水筆　發飆：這該死的東西！

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

女手持煙火學模特擺拍　動作「充滿自信」友笑翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面