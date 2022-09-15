南警取締改裝噪音車　一夜開出73張罰單

▲台南市警六分局會同交通警察大隊、台南監理站及環保局，在大同路、生產路口實施「監警環聯合稽查」路檢，3小時共攔查91輛機車，開罰73件。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局13日晚上6時至9時，會同交通警察大隊、台南監理站及環保局，在大同路、生產路口實施「監警環聯合稽查」路檢，3小時共攔查91輛機車，開罰73件，警方展現執法強度，期改善噪音、改裝車輛違規擾民情形。

此次聯合稽查路檢針對微型電動二輪車(電動自行車)有無審驗合格及違法改裝、機車改裝車燈(LED、HID)、設高音喇叭、排氣管（翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器）、無照駕駛等違規行為，主動攔查檢驗，73件罰單中包括違反道路交通管理處罰條例第16、18條改裝車輛68件；第21、22條無適格駕照4件及第72條擅自變更原有裝置規格1件；另外，環保局當場進行檢測17輛，不合格3輛、需召回檢驗1輛。

機車最常見的改裝違規，應屬頭燈燈光異常，如自行將大燈改裝成LED燈具而未至監理單位檢驗並辦理變更登記，此部分將依「道路交通管理處罰條例」第18條規定，處汽車所有人新台幣2400元以上9600元以下罰鍰，並責令改正後回監理單位檢驗；另頭燈以外的燈光、喇叭、排氣管及照後鏡等異常，則依「道路交通管理處罰條例」第16條規定，處汽車所有人新台幣900元以上1800元以下罰鍰。

市警六分局長許敏能表示，此次結合監理、環保機關及交通警察大隊，共同執行防制車輛改裝及噪音車輛聯合稽查工作，有效遏阻改裝車噪音擾人行為，呼籲民眾切勿任意改裝車輛、拆除消音器或超速行駛。未來將持續結合路檢、巡邏等勤務，針對改裝車輛經常出入路段，加強攔查取締，以還給民眾一個安全、安心、安寧的生活環境。