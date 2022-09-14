公寓頂樓種大麻...查獲46株　「另類綠手指」勤做筆記提高產量

記者林悅／台南報導

台南市警五分局日刖接獲檢舉，指稱人承租舊式公寓頂樓從事不法行為，經報請檢察官廖羽羚指揮偵辦，蒐證齊全後，13日聯合台北市警大安分局及台南市警第一分局，由檢察官親自到場執行搜索，分別在台南市北區及東區等地，查獲48歲許姓男子種植大麻，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南市警五分局報請檢察官指揮偵辦，破獲許姓男子非法種植大麻，起獲大麻相關證物一批。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方在現場起出大麻種植教學手冊、園藝培植物品、照明燈及分裝工具等物、大麻活體株計46株、乾燥大麻花、種子及乾燥葉計共有1120.9公克，市值約新台幣224萬元。

五分局分局長洪頂力指出，警方向來注重與轄區居民互動聯繫，挖掘治安死角，發現舊式公寓易龍蛇混雜，常藏匿不法犯罪情事，即執行大樓管理治安聯繫勤務（清樓專案），發現承租在頂樓處之許姓犯嫌形跡可疑，在頂樓處常堆放園藝物品及照明燈，合理懷疑從事不法行為，經報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，見時機成熟，由檢察官親率聯合小組執行查緝，現場即查獲許嫌在內種植第二級毒品大麻，內除有大麻活株，亦有乾燥大麻花及葉等成品，另發現許嫌依照過往失敗經驗，自行撰寫大麻種植及乾燥教學手冊，以提高大麻存活率。

另一方面，許為規避刑責，分別承租2處所從事不同犯罪行為，1處為主要種植地，1處為製成乾燥地，過程綿密謹慎，手法細膩，惟仍被專案小組掌握犯罪事證，全案除先行移送台南地檢署偵辦，並持續向上溯源追查其有無販賣之不法行為。

五分局分局長洪頂力表示，查緝毒品為現今政府主要之行動方針，第五分局秉持著新世代反毒策略，以「人」為中心追緝毒品源頭，以「量」為目標消弭毒品，本次結合清樓專案成效卓著，將持續防毒、緝毒，阻絕毒品於轄區之外，有效淨化轄內治安。