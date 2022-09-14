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台南「牛稠子車站」遭裸拍族入侵！里長超火大...警方回應了

▲台南市警歸仁分局副分局長徐百瑄指出，警方已積極調閱附近監視系統，追查當事人身分，以遏阻「裸拍」歪風，也請民眾勿散布分享他人，以免觸犯妨害風化罪嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南仁德牛稠子車站公園近日遭裸拍族入侵。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

針對台南仁德牛稠子車站公園近日遭裸拍族入侵，還有2名年輕女子當眾上空裸拍，藉此宣傳推特帳號，里長氣憤表示已調整監視器角度，一經發現立刻報警處理，市警歸仁分局指出，警方已積極調閱附近監視系統追查當事人身分，以遏阻「裸拍」歪風，也請民眾勿散布分享他人，因可能觸犯妨害風化罪嫌。

▲台南市警歸仁分局副分局長徐百瑄指出，警方已積極調閱附近監視系統，追查當事人身分，以遏阻「裸拍」歪風，也請民眾勿散布分享他人，以免觸犯妨害風化罪嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

成功里里長鄭晴而表示，近期陸續接獲民眾反映，有些不明人士在牛稠子（車站公園）拍攝不雅照片放在網路上。車站公園是集結很多里民、善心人士出錢出力，構思設計提供給大家一個旅遊、休憩、拍照、打卡之特色公園，這是一個公共空間，造訪的民眾老少皆有，但並不提供商業行為使用，更不允許在此拍攝妨害善良風俗照片，希望大家共同維持良好健康的環境，現場共設有六部監視器，如果經發現有違法行為，將交由警方調查處理，在此提醒大家，希望大家共同遵守。

▲台南市警歸仁分局副分局長徐百瑄指出，警方已積極調閱附近監視系統，追查當事人身分，以遏阻「裸拍」歪風，也請民眾勿散布分享他人，以免觸犯妨害風化罪嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警歸仁分局副分局長徐百瑄指出，有關仁德區「牛稠子車站公園」裸拍案，歸仁分局經查尚未接獲民眾報案，現刻正調閱監視器釐清中，在此特別提醒民眾，類此戶外裸拍並將照片散布分享他人的行為，可能已妨害善良風俗，而觸犯妨害風化罪嫌，歸仁局亦會加強該公園周遭巡邏密度，遏制此歪風。

▲2名白皙女子光天化日下大膽拍上空照，不遠處還有家長帶孩子來遊玩。（圖／翻攝自推特）

▲2名白皙女子光天化日下大膽拍上空照，還有1名女子夜間裸拍。（圖／翻攝自推特）

▲2名白皙女子光天化日下大膽拍上空照，不遠處還有家長帶孩子來遊玩。（圖／翻攝自推特）

里民們希望民眾不要製造因擾，不污染社區，會讓人印象不好，民眾可以展現身材，但不應在這裡，他們無法認同，孩子如問為何會「脫光光」？家長要怎麼回應，是說是拍照？拍照為何要脫光光？里民們替這些人的父母感到悲哀。

▲台南市警歸仁分局副分局長徐百瑄指出，警方已積極調閱附近監視系統，追查當事人身分，以遏阻「裸拍」歪風，也請民眾勿散布分享他人，以免觸犯妨害風化罪嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市警歸仁分局副分局長徐百瑄指出，警方已積極調閱附近監視系統，追查當事人身分，以遏阻「裸拍」歪風，也請民眾勿散布分享他人，以免觸犯妨害風化罪嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

牛稠子車站公園在仁德區成功里成功二街，位在「十鼓仁糖文創園區」、「奇美博物館」附近，自2020年7月25日啟用後，成為熱門的婚紗攝影景點。公園內除了有懷舊風格的月台、鐵軌造景，還有仿真平交道，能輕易拍出好看的復古照，所以不僅吸引鐵道迷，近來更成為網美必訪的台南秘境。

▲台南市警歸仁分局副分局長徐百瑄指出，警方已積極調閱附近監視系統，追查當事人身分，以遏阻「裸拍」歪風，也請民眾勿散布分享他人，以免觸犯妨害風化罪嫌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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