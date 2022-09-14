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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘曾簽「不參選總統切結書」？　永齡執行長劉宥彤當時這樣說

▲▼吳敦義、郭台銘會面,會後記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

資深媒體人黃揚明14日指出，鴻海創辦人郭台銘為採購BNT疫苗，簽署2024不參選總統切結書，「要一個捐疫苗的商人簽切結不准選總統，這叫泯滅人性！」，也讓郭台銘選總統可能性又成為熱議話題，對於相關議題，永齡基金會執行長劉宥彤去年10月受訪時就曾回應，自己不能證實到底有沒有（簽切結書），因為她沒實際參與，但郭台銘很大的機率不會再選總統。

去年就有傳聞，在郭台銘採購疫苗期間，與總統蔡英文見面時，曾有人要求郭董簽署未來不選總統聲明。對此，劉宥彤指出，如果真的有這份文件，相信也是郭董自己在採購過程中，認為「如果選總統會是購買疫苗阻礙，大可不必這樣想」才簽署，不過自己認為沒有人逼郭台銘。

面對黃光芹詢問郭董未來是否真的不選總統。劉宥彤表示，很大的機率不會選總統，這不是郭台銘現在考慮的範圍，因為郭曾說過「中華民國需要他的時候他永遠都在」，這句話在買疫苗這件事，郭已經完成了承諾，畢竟政治不一定是為國家唯一能做的事。

而媒體人黃揚明12日在朱學恒直播節目《動強襲基地阿宅反抗軍之聲》中爆料，親耳聽聞與郭台銘熟識的友人指出，郭台銘去年（2021年）為了購買BNT疫苗，居然被黨政高層要求簽署「2024不參選總統切結書」，也讓該話題重新躍上檯面。

對於相關傳言，總統府發言人張惇涵14日則回應，總統府並未聽聞此事，也對這個傳聞感到訝異。

張惇涵表示，爆料人士應提出具體證據，證明是哪位黨政高層要求郭台銘創辦人簽下所謂的切結書。總統府也呼籲媒體及各界妥為查證，勿讓缺乏確切證據的訊息誤導視聽。

張惇涵表示，近期錯假訊息和奇怪傳聞特別多，一下說蔡總統跟賴副總統大打出手，一下又說有黨政高層要求郭台銘創辦人簽承諾不選總統切結書。總統府呼籲媒體及各界切勿以訛傳訛，也期盼謠言止於智者。」

對此，黃揚明指出，總統府發言人發出沒意義的聲明不是第一次，更何況，若真覺得自己造謠，歡迎直接比照「正副總統大打出手」的規格報案，「我在公開場合直播中說的話，我都會負起我的言論責任，不會迴避。」

黃揚明表示，自己當然不能代替郭董描述他經歷了些什麼，但採訪過程，「讓我認為我所描述的，應該與真實狀況相去不遠。以上，我的描述到此為止。再次強調，若總統府真的認為我造謠，歡迎報案，並用《社會秩序維護法》將我移送法辦。」

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