人妻突收陌生訊息「這是妳老公嗎」！點開連結氣到發抖：好想吐

▲女子辦了某社群軟體帳號，搜尋丈夫的名字，發現對方在上面與衣著裸露的女子互動。（示意圖／免費圖庫Pexels）



記者柯振中／綜合報導

伴侶之間若失去信任，最後結局往往都不會太美好。一名人妻日前收到陌生訊息，對方張貼了一段連結，同時附上「這是妳老公嗎？我覺得很像是，妳要不要去確認一下」的話語，沒想到點入連結，瞬間氣得發抖，丈夫還跑來親了她一下，讓她感覺相當噁心、想吐，「心懸在半空的感覺好奇怪，我真的快瘋掉了！」

這名女子在「匿名公社」表示，她日前突然收到一張截圖、連結，以及一段「這是妳老公嗎？我覺得很像是，妳要不要去確認一下」的話語，而負上的連結則是正常的社交媒體網站。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子收到陌生訊息，不敢貿然打開，但截圖當中的頭像與丈夫又十分相似，於是她趁著丈夫睡著時，申請了該社交媒體的帳號，接著搜尋丈夫的名稱，「然後我就後悔了。」

女子表示，丈夫透過社交媒體，與許多張貼裸露照片的女孩聊天，且回覆地內容都相當露骨、挑逗，甚至還貼文形容性愛的美好，但「形容的對象都不是我」。

▲女子看了丈夫聊天的內容、對象，認為丈夫出軌了。（示意圖／免費圖庫Pexels）



女子看完以後，瞬間氣得發抖，不曉得到底該質問對方，還是要繼續裝作不知道，但反覆看著貼文的內容，每一則留言、照片及影片都在明確提醒，丈夫出軌了。

女子崩潰直言，她與丈夫從學生時代開始交往，至今已將近20年，相處狀況都非常不錯，儘管無法懷孕，丈夫也一直跟她站在同一陣線，沒想到竟然會發現丈夫如此不堪的一面。

女子提到，丈夫直到現在，生活作息也相當正常，她不曉得該不該開口詢問，「我現在好混亂，想大哭又哭不出來」，當天早上丈夫一如既往地來親她一下、出門上班，卻讓她覺得十分想吐，「心懸在半空中的感覺好奇怪，我真的快瘋掉了。」

對此，網友們則留言回應，「冷靜點，有些男人是有色無膽，純打嘴X」、「在乎就好好溝通吧」、「冷處理，先觀察一陣子，看他有沒有不正常的行蹤，如果沒有，就是想看其他女人而已」、「不是你想的那樣，不要沒事找事做了，要就找徵信社捉X在床，不然全都是你幻想出來的。打嘴X在這裡幾乎每個都會。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完