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社會 社會焦點 保障人權

帶小孩看病人妻卻跟醫師「性愛治療」　正宮開吉綠夫也衰被連累

▲護理師,醫師,醫院（圖／免費圖庫Pixabay）

▲王姓醫師與帶小孩來看病的人妻滾上床，先被老婆抓姦提告後，人妻的老公也氣憤再告求償250萬。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者蔡怡萍／台南報導

台南一名李姓人妻帶著小孩到診所看病，卻與王姓醫師看出情愫，並在王男家中發生關係，被王妻發現後對2人提告，並申請對李女住家假扣押，李女的老公曾男因為擔憂住家被法拍心生痛苦，又氣憤王姓醫師偷吃老婆破壞他的圓滿家庭，提告求償250萬，台南地院判醫師需賠曾男50萬元，仍可上訴。

曾男控訴，他與李姓妻子結婚25年，原本夫妻互相扶持、家庭和睦，但一切就在妻子帶孩子到王姓醫師開的診所看病後變了調，王男明知妻子的已婚身分，不顧自己也有家室，不時藉機與妻子往來，更把妻子帶到他住處發生性行為。

而外遇一事被王男老婆發現，她先對2人提出侵害配偶權訴訟，並聲請對李女住家假扣押，同住的曾男得知一切事實後，也不滿王姓醫師破壞他的美滿家庭，一方面又擔憂住家遭到假扣押後被拍賣，心情大為打擊，另對王男求償250萬精神撫慰金。

王男辯稱，李女與老公原本就已感情破裂，早已分房居住，他並沒有所謂破壞家庭，而且他老婆先前提出的訴訟，法官已判決他與李女連帶賠償100萬確定，這次曾男只告他一人，若之後又另告李女，曾男就可得到雙倍賠償；再者，他的房子被假扣押後，曾男馬上向親友調借了1000萬供擔保，房子根本沒被押，曾男更不可能為擔心被拍賣遭受打擊。

但法官打臉王男說法，王男與李女外遇滾上床，為共同侵權行為人，即應負連帶賠償責任，就算曾男日後選擇另對妻子提告，也沒有可得到雙倍賠償金的問題，而王男身為醫生，為思慮成熟之成年人，卻與人妻發生不當關係，應賠償損害，但認為賠償金以50萬元適當，仍可上訴。

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