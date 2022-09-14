妻拋2娃離家　夫等1年「被通知女兒登記戶籍」綠炸反擊

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市許姓男子與妻子婚後育有2名未成年子女，2020年10月間妻子卻突然吵著要離婚，接著拋下2名孩子離家出走，過了1年他收到來自屏東戶政機關的通知，原來妻子離家後和莊姓小王生下1女，需要他去登記戶籍，這才知道被戴了綠帽，氣得對2人提告求償50萬元。

▲許妻離家後與莊男在一起，並生下1女。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

許男在判決書中主張，和妻子是在2014年間結婚，婚後育有2名未成年子女，妻子因為工作關係，平日總是早出晚歸，2020年10月間卻突然吵著要離婚，他表明希望雙方冷靜過後再談，沒想到妻子竟狠心拋下2名年幼子女離家出走。

許男說，1年之後他突然收到屏東戶政機關通知，這才知道妻子於2021年9月生下1女，是在離家後和莊姓男子所生，需要辦理戶籍登記，但當時夫妻倆根本還沒離婚，他又氣又傷心，最終決定對妻子、小王提告求償50萬元。

對於丈夫的指控，許妻坦承女兒的生父的確是莊男，但目前她跟莊男已經沒有什麼聯絡，除非是要處理小孩的事情，她對丈夫的主張沒有意見。而莊男經合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀作任何聲明或陳述。

橋頭簡易庭法官認為，許妻在婚姻關係存續期間與莊男發生婚外情，還生下1女，顯然已經破壞許男婚姻共同生活圓滿安全及幸福之程度，且情節重大，衡量雙方經濟能力等因素後，判她與莊男應連帶賠償25萬元較為適當，全案仍可上訴。