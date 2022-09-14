爆「郭台銘簽不選2024切結書」遭反擊　名嘴還原經過：我沒有說逼

▲鴻海集團創辦人郭台銘。（圖／記者吳康瑋攝）



記者杜冠霖／台北報導

資深媒體人黃揚明14日指出，鴻海創辦人郭台銘為採購BNT疫苗，簽署2024不參選總統切結書，「要一個捐疫苗的商人簽切結不准選總統，這叫荒謬、泯滅人性！」，對此，總統府回應，並未聽聞此事，對傳聞感到訝異，期盼謠言止於智者。對此，黃揚明稍早還原經過，並表示，自己直播中並未使用媒體標題的「被逼」，而自己也會負起言論責任，歡迎用《社會秩序維護法》移送法辦。

黃揚明在朱學恒直播節目《動強襲基地阿宅反抗軍之聲》中爆料，親耳聽聞與郭台銘熟識的友人指出，郭台銘去年（2021年）為了購買BNT疫苗，居然被黨政高層要求簽署「2024不參選總統切結書」。

對於媒體人稱「名嘴爆郭台銘為買BNT疫苗被逼承諾不選總統」，總統府發言人張惇涵14日表示，總統府並未聽聞此事，也對這個傳聞感到訝異。

黃揚明14日表示，其實自己也沒想到星期一晚上的直播內容，會到今天才意外變成新聞媒體的焦點。當然那些批評造謠之類的酸言酸語可以先不用急於一時。我本來不想被稱「蹭」郭董，但既然已被總統府發言人指控「造謠」，甚至還拿蔡賴大打出手的假訊息來相提並論，「那我必須來還原一下這起切結書事件的過程。」

黃揚明指出，星期一晚上的直播，因為朱學恒提及台積電參與疫苗採購，其實是郭台銘找去的，目的是為了成就疫苗採購，「因此我也就將我所得知的訊息接著說出來，也就是郭台銘先生確實簽署了一份不會參選2024總統的切結書，而且我的消息來源描述，郭台銘當時是被動簽署這份文件，也就是『被（黨政高層）要求』。」

黃揚明表示，但郭董為了成就疫苗採購這件事，且他本已無意願再參選總統，因此也就簽了這樣一份切結書。我在直播中並未使用媒體轉載的標題所使用的「被逼」等詞彙描述郭董簽切結書一事，基本上就是把我所瞭解的狀況平鋪直述出來

黃揚明指出，自己當時也提及得知此事時，內心OS也是「真的假的」，但消息來源是一個讓我絕對無法否定其權威性的人。我僅在直播中增添一些我的感想，也就是這樣的狀況「荒謬」、「這政府所有人想的就是維繫政權」等等。

對於事件經過，黃揚明還原，而這起「郭董簽署不選2024信函」事件，最早曝光於去年7月18日，刊載在風傳媒會員VIP網頁的「幕後》郭台銘親函致蔡英文強調買疫苗並無2024大選企圖 民進黨高層曝內情」報導中。

報導內文提及：「據透露，事實上，郭台銘一開始想申購的數量遠超過500萬劑，為了此事，不僅找身兼黨政樞紐，彼此也有交情的柯建銘對口，言必稱配合政府，甚至寫了封親函向蔡英文明志，強調自己這次是真的是想替台灣社會做點事，並無2024企圖，如果最後還是買不成，他甚有就此移居海外打算，不問世事打算。」

黃揚明指出，當時在政壇其實也有過一波討論，當時另有一派傳言指出，郭董並非主動致函，而是被要求，「和我的消息來源告訴我的內容差不多。」

黃揚明表示，而參與疫苗採購的鴻海永齡基金會執行長劉宥彤去年10月21日接受資深媒體人黃光芹專訪時，黃問整個採購過程有沒有人要求郭台銘簽署不選總統這樣的切結。

當時劉宥彤回答說：「外面傳言說我們曾經簽一份東西，就是郭董不選總統，我覺得我不能去證實說有沒有這份東西，我覺得應該這麼說，我沒有實際參與，我不曉得是什麼，但是我覺得沒有人逼他」、「如果真的有這份東西，我覺得也是他自己在那個過程當中，真心誠意覺得說如果這是一個阻礙，大可不用這樣想。」

對於該傳言，總統府發言人張惇涵回應，總統府並未聽聞此事，也對這個傳聞感到訝異。

張惇涵表示，爆料人士應提出具體證據，證明是哪位黨政高層要求郭台銘創辦人簽下所謂的切結書。總統府也呼籲媒體及各界妥為查證，勿讓缺乏確切證據的訊息誤導視聽。

張惇涵表示，近期錯假訊息和奇怪傳聞特別多，一下說蔡總統跟賴副總統大打出手，一下又說有黨政高層要求郭台銘創辦人簽承諾不選總統切結書。總統府呼籲媒體及各界切勿以訛傳訛，也期盼謠言止於智者。」

對此，黃揚明指出，總統府發言人發出沒意義的聲明不是第一次，更何況，若真覺得自己造謠，歡迎直接比照「正副總統大打出手」的規格報案，「我在公開場合直播中說的話，我都會負起我的言論責任，不會迴避。」

黃揚明表示，自己當然不能代替郭董描述他經歷了些什麼，但採訪過程，「讓我認為我所描述的，應該與真實狀況相去不遠。以上，我的描述到此為止。再次強調，若總統府真的認為我造謠，歡迎報案，並用《社會秩序維護法》將我移送法辦。」