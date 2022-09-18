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哈利王子「還俗2年」首穿軍裝　英王室史上首次孫子女守靈儀式

▲▼英國女王伊莉莎白二世8名孫子女出席守靈儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子再度穿上軍裝。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

女王伊莉莎白二世國葬將於19日舉行，8位孫子女包括威廉王子、哈利王子等人，17日圍繞女王靈柩進行守靈儀式。這是英王室史上第一次納入孫子女守靈儀式，並且是哈利王子2020年「還俗後」，首次穿上軍裝，應國王查爾斯三世的要求。

BBC報導，孫子女守靈儀式於17日進行，王儲威廉王子領頭，哈利王子第二，女王的其餘6名孫子女包括長公主安妮之子、44歲的菲利浦斯（Peter Phillips），他也是孫子女中年紀最大的，還有長公主安妮以及安德魯王子之女庭德爾（Zara Tindall）、愛德華王子的子女碧翠絲（Beatrice）、尤金妮（Eugenie）、溫莎（Louise Windsor）、塞凡恩（James, Viscount Severn）。塞凡恩年紀最輕，為14歲。

▲▼英國女王伊莉莎白二世8名孫子女出席守靈儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼王子威廉與哈利分站女王靈柩頭尾。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼英國女王伊莉莎白二世8名孫子女出席守靈儀式。（圖／達志影像／美聯社）

哈利王子在與夫人梅根脫離王室，在北美和英國兩地跑後，睽違逾2年再次穿上軍裝，報導指出這是應國王查爾斯三世的要求。儀式開始時，威廉領頭、哈利第二，其餘人著黑色喪服，兩兩並列以左腳下階梯，而非左右腳的方式前進，之後威廉在女王靈柩首部站定，哈利站定在尾部，其餘人站左右兩側，儀式敲響後所有人低頭開始守靈，時間從當地晚間6時01分開始，儀式全程15分鐘。

這次是史上首次孫子女參加守靈儀式。16日晚間則是女王子女，包括查爾斯國王在內的守靈儀式，全程約10分鐘。

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