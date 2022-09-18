英王查爾斯拿到漏水筆暴怒！　民眾街頭送「愛心筆」：以防萬一

記者張靖榕／綜合外電報導

英國國王查爾斯三世（King Charles III）日前簽名因拿到漏水筆，受不了大聲抱怨的情景被拍到後成為話題，他17日出現在排隊弔唁女王伊莉莎白二世的排隊人潮中，與群眾寒暄握手時，一位「幽默的好心人」送了他一支不會漏水的筆，笑說這是以防萬一。

HM King Charles laughs loud when members of the public gave him a new pen, “just in case” the others won’t work.pic.twitter.com/sSVGBq0aWs — Adelsexpertin (@Adelsexpertin) September 16, 2022





▲英國國王查爾斯三世收到民眾送的愛心筆。（圖／翻攝推特）

查爾斯三世在母親伊莉莎白二世逝世後繼位為王，出巡聯合王國中的北愛爾蘭時，因簽名拿到漏水筆，沾得他手上都是，讓他大發牢騷，「天啊，我恨這個東西，每次都這樣。」事實上這不是他第一次遇到跟筆有關的問題，之後他的「漏水筆災難」成為新聞和人們茶餘飯後的笑話。

雖然後來查爾斯國王學到教訓，乾脆自帶鋼筆簽名，但他在與群眾見面握手時，其中一位民眾在人群中伸出一隻手，把鋼筆遞給了他，大喊「以防萬一」！現場的人都笑了，查爾斯也不好意思地低下頭來看著筆，隨後與對方握手。

查爾斯三世的人氣並不如伊莉莎白二世那麼受歡迎，甚至低於王儲威廉王子，上任不久就遇到民眾舉牌寫「不是我的國王」等語，甚至再次引發王室存廢的討論。不過隨著查爾斯與民眾的互動漸多，民調顯示支持率也有所上漲。