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爆乳妹「奶蹭安養院阿公」登外媒！　網讚爆：想來台灣了

記者鄭文晴／綜合報導

桃園榮譽國民之家7日舉行中秋晚會活動，找來女舞者大跳火辣艷舞，拉著長者的手摸胸引發爭議，畫面曝光後也受到國外媒體關注，不過多數外國網友認為這沒什麼，根本不需要道歉，老人應該也要有享樂的權利，更有人直呼「想來台灣了！」

▲。（圖／翻攝自推特）

▲《紐約郵報》報導辣妹熱舞事件。（圖／翻攝自推特）

《紐約郵報》在當地時間13日報導這起事件，認為影片中的長者都相當熱情，也跟著鼓掌，看起來相當享受這場活動，然而在台灣辣妹熱舞活動卻遭到撻伐，迫使榮家出面致歉，初衷只是為了讓長輩感受熱情跟活力，當時表演者舉動太過熱情，日後會更加謹慎注意。

《紐約郵報》新聞一出隨即引發熱烈迴響，推特至今已有6400人按讚，866則留言和877人轉貼推文。不少網友認為，安養院根本沒必要道歉，從現場長者反應可以得知是歡樂的，只要沒有心臟病或造成傷害等狀況發生，都是沒關係的。

也有網友表示，「這是有史以來最好的主意」、「歡迎來到台灣」、「我就這樣想退休」、「快樂的傢伙」、「我知道我老了會去哪家養老院了」、「讓血液流動的好方法」、「突發新聞，一家養老院的招生人數增加了1000%。」

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▲桃園榮民之家請辣妹熱舞、提振老人家精神，外國網友熱烈回應，有人甚至說想來台灣。（圖／擷取自推特）

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▲外國網友認為安養院沒什麼好道歉的。（圖／擷取自推特）

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