　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

呂秀蓮號召「921愛和平遊行」　廣邀參選人、反戰民眾穿白衣參與

▲▼前副總統呂秀蓮。（圖／記者陶本和攝）

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

前副總統呂秀蓮14日上午召開「921愛和平、保台灣」遊行記者會，廣邀台灣民眾在9月21日晚間六點整，在大安公園捷運站4號出口集合，廣邀選舉期間各黨派候選人參加，但不要攜帶旗幟，參與民眾建議都穿著「白色」上衣，口號則是「愛和平、保台灣」。

呂秀蓮表示，台灣變成龍、鷹爭霸的前哨戰，有一些人選邊站，不知不覺變成美國與中國爭霸的急先鋒，這對2300萬納稅人來說，沒有表達意見機會，過去疫情戴口罩都不出聲，這非常不公平，而且後果堪憂。

呂秀蓮指出，行政院提出2023年總預算，過去國防預算佔年度總預算不會超過2%，2023年卻高達5863億元，佔全國總預算13.9%，這幅度增長這麼快，表示政府當然有所依據跟盤算，也就是戰爭風險快速增長。

她說，5863億表示戰爭已經在門口，甚至已經進到客廳，但是為什麼兵役制度在馬政府時代廢掉徵兵制，這違反憲法，大家願意恢復，但蔡政府宣布2024年卸任後，留給下一任總統，這來得及嗎？

呂秀蓮表示，該做的不是應該要立即來做嗎？已經付出要購買軍火的大筆錢，絕大多數武器都還沒交給我們，跟烏克蘭不一樣，烏克蘭戰爭死傷多少，狀況不明，但看到滿地廢墟是事實，武器是美國免費供應的，台灣的武器，卻是我們事先要付錢，何時給我們不知道，明年兵役制度出現很嚴重的漏洞，卻要蔡政府結束以後，才要讓下一屆總統來改善。

因此，呂秀蓮發起「921愛和平、保台灣」遊行，遊行活動於9月21日晚間6點開始，號召反戰爭、反暴力的民眾，在大安公園四號捷運出口集合，屆時遊行隊伍會於晚間6時30分沿著信義路、光復南路到忠孝東路。

呂秀蓮表示，不分黨派、各界人士都可以參加，而選舉期間的各黨派參選人同樣歡迎，因為這些人當選之後有公權力，可以協助達到目標。不過，她提醒，參選人跟助選員參與活動的時候，除了競選背心之外，請不要帶任何旗幟，因為主辦單位有統一設計旗幟，不希望受到干擾，不希望有競選活動。

另外，呂秀蓮指出，當天大家請身著「白色」上衣，只要大家穿上白色上衣陣容就會很整齊，口號就是「愛和平、保台灣」，不容任何人曲解，也請約束做正面的言行，不要有任何攻擊性、負面的批評。

▼前副總統呂秀蓮。（圖／記者陶本和攝）

▲▼前副總統呂秀蓮。（圖／記者陶本和攝）

►日本「人體工學靠墊」1780元！超多功能、舒壓又放鬆

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
快訊／警報響別慌！　16:00五大電信測試災防告警訊息
神旺飯店明停業　家具清倉大特賣「2元起」
新竹妙齡女遭囚凌虐6天！　全身傷險被賣去泰國
5女出遊休旅車墜15米山谷！　2人拋飛命危
冰箱放「1物品」催熟香蕉！　台中男把家炸成廢墟
快訊／國民黨中常會通過9人開除黨籍、13人撤銷黨籍
台南「網美景點」2女拍裸照！里長超火大...警方回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

歐盟官員訪台遭陸施壓破局　外交部：歡迎交流立場不變

英國女王辭世　游錫堃赴英駐台辦事處哀悼：垂範百代

端農業政見！陳吉仲力挺黃秀芳　打造「亞太LEADER」生機廊道　

「政府道歉是義務」　朱立倫轟民進黨：擋疫苗卸責、傲慢狡辯

林佳龍拋「小黃3牛肉」　加碼公用計程車補助、中午路邊停車格免收費

綠營雙北市長擺錯位置！　媒體人點名「他」：將史詩級潰敗

快訊／國民黨中常會通過9人開除黨籍、13人撤銷黨籍　22人名單曝光

民進黨月底啟動全台輔選　黃金陣容曝光：蘇貞昌、7縣市首長入列

慈濟購買疫苗竟遭抹紅　朱立倫怒：什麼年代了不可思議

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

輔大2學生搶救統聯司機！　還原現況：是駕駛救了乘客

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

點魷魚圈店家送洋蔥圈！　他評1星業者貼影片打臉

因雨暫停！球員場邊尬舞　味全龍教練扛球棒修理

老婆撒嬌想有「公主待遇」　夫喊OK帶到宮廟：宮主！

周玉蔻警告他：約束蔣萬安！　否則公開「飯店開房間醜聞」

歐盟官員訪台遭陸施壓破局　外交部：歡迎交流立場不變

英國女王辭世　游錫堃赴英駐台辦事處哀悼：垂範百代

端農業政見！陳吉仲力挺黃秀芳　打造「亞太LEADER」生機廊道　

「政府道歉是義務」　朱立倫轟民進黨：擋疫苗卸責、傲慢狡辯

林佳龍拋「小黃3牛肉」　加碼公用計程車補助、中午路邊停車格免收費

綠營雙北市長擺錯位置！　媒體人點名「他」：將史詩級潰敗

快訊／國民黨中常會通過9人開除黨籍、13人撤銷黨籍　22人名單曝光

民進黨月底啟動全台輔選　黃金陣容曝光：蘇貞昌、7縣市首長入列

慈濟購買疫苗竟遭抹紅　朱立倫怒：什麼年代了不可思議

上海月湖公園日本風格雕塑引關注　網友加碼：像極了紙紮人

存款All in「再借80萬信貸裝潢」　他見警察薪水嘆：根本存不到錢

孩寫日記「怕媽媽提離婚」　爸見原因：我能做什麼？內心戲網笑翻

鮮少對水手「很有趣」　達比修有8局7K無失分奪第14勝　

男粉告白失敗搬家當女直播鄰居　囚禁灌毒想殺她「讓全國都看到」

YouBike狼隨機襲胸摸臀軌跡曝　橫行北市4行政區「這區最多」

地震獲救後台青轉做義工　國台辦：謝謝這麼美的人留下幫大家

被變態爸媽丟冰水3小時　5歲女童凍到口吐白沫「體溫只剩25度」

胡智為發燒確診　潘威倫明天升一軍先發

萬海對美西線採長期布局、不影響對客戶承諾　公司營運壓力沒比同業高

22歲混血嫩模北市墜樓亡！ 失蹤2天遺體卡牆 超黑暗IG曝

政治熱門新聞

快訊／周玉蔻嗆完慈濟又出事了！　辦公室門口今被放「炸彈」

媒體人爆「郭台銘被逼承諾2024不選總統」

快訊／國民黨中常會通過9人開除黨籍、13人撤銷黨籍　22人名單曝光

陳時中解釋滷肉飯圖「誤用非盜用」　要外界別牽拖到兒子

被指胡椒蝦盜圖　王定宇認錯道歉

林耕仁遭爆論文抄襲！中華大學比對結果出爐

陸軍：八軍團副指揮官確實前往「小炒店」

攤商怒「不把我們當人看」　蔣萬安市場拜票挨罵原因曝

王定宇再被挖泡麵、魚丸湯、鹹酥雞全都盜圖

王定宇蝦子圖「拿店家授權」遭打臉　徐巧芯又抓一張

黃珊珊市場掃街　婦女罵「變色龍」

網抓「陳其邁也盜圖」　他曝原圖出處笑嗆：有什麼問題嗎？

網傳「蔡英文、賴清德生日宴大打出手」　總統府揭真相火速報警

少將被指出入色情小吃店　陸軍司令部回應了

更多熱門

相關新聞

國防預算5863億表示戰爭已在門口　呂秀蓮喊話蔡英文：快處理兵役制

國防預算5863億表示戰爭已在門口　呂秀蓮喊話蔡英文：快處理兵役制

前副總統呂秀蓮14日舉行「921愛和平、保台灣遊行」記者會時表示，2023年國防預算高達5863億元，表示戰爭已經在門口，甚至已經進到客廳。她不能理解，為何蔡政府還未著手處理「兵役制度」，卻要留給下一任總統，「誰會是下一屆總統，神仙也不知道，今後兩年，台灣真的危機重重，政府希望依照憲法合乎民意保衛國家，但不可以再等，不能再冒風險」。

全黨挺林智堅論文門　呂秀蓮轟：民進黨汙衊桃園人

全黨挺林智堅論文門　呂秀蓮轟：民進黨汙衊桃園人

「黨主席不該由總統兼任」　呂秀蓮：兩手一抓國家大事都不管

「黨主席不該由總統兼任」　呂秀蓮：兩手一抓國家大事都不管

提高全民國防意識　呂秀蓮出招：1922下架改做民防宣傳

提高全民國防意識　呂秀蓮出招：1922下架改做民防宣傳

呂秀蓮：台灣要製造「和平奇蹟」　留意是否有人想當台灣特首

呂秀蓮：台灣要製造「和平奇蹟」　留意是否有人想當台灣特首

關鍵字：

呂秀蓮

讀者迴響

熱門新聞

遺體運送下山！她揭「陳伯均不打電話求救」原因曝光

直擊温昇豪深夜進女星家「靠他肩上黏緊緊」

新台幣重貶「1族群全嗨了」　網喊舒服

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

法官陳伯均下巴撕裂傷、手部蜷曲　仰躺陳屍箭竹林

雙重人格人妻親密到一半「突切換」　他好奇測試下場慘

86年首例！男撿袋鼠寶寶當寵物「被牠活活打死」

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

法官下切探路墜谷亡！　跑山獸曝「1關鍵錯誤」奪命

咬鄰居仍堅持養 女主人被比特犬咬死

王瞳手戴婚戒「裝艾成骨灰」！原訂大馬婚禮一個人啟程

中秋烤肉「一家5確診」　醫曝1情況要快篩

網轟「販毒詐騙惡劣至極」　鳳梨認：一直都在彌補

快訊／找到了！北院法官登山失聯　今晨尋獲遺體

更多

最夯影音

更多
張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃
試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面