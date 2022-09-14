呂秀蓮號召「921愛和平遊行」　廣邀參選人、反戰民眾穿白衣參與

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

前副總統呂秀蓮14日上午召開「921愛和平、保台灣」遊行記者會，廣邀台灣民眾在9月21日晚間六點整，在大安公園捷運站4號出口集合，廣邀選舉期間各黨派候選人參加，但不要攜帶旗幟，參與民眾建議都穿著「白色」上衣，口號則是「愛和平、保台灣」。

呂秀蓮表示，台灣變成龍、鷹爭霸的前哨戰，有一些人選邊站，不知不覺變成美國與中國爭霸的急先鋒，這對2300萬納稅人來說，沒有表達意見機會，過去疫情戴口罩都不出聲，這非常不公平，而且後果堪憂。

呂秀蓮指出，行政院提出2023年總預算，過去國防預算佔年度總預算不會超過2%，2023年卻高達5863億元，佔全國總預算13.9%，這幅度增長這麼快，表示政府當然有所依據跟盤算，也就是戰爭風險快速增長。

她說，5863億表示戰爭已經在門口，甚至已經進到客廳，但是為什麼兵役制度在馬政府時代廢掉徵兵制，這違反憲法，大家願意恢復，但蔡政府宣布2024年卸任後，留給下一任總統，這來得及嗎？

呂秀蓮表示，該做的不是應該要立即來做嗎？已經付出要購買軍火的大筆錢，絕大多數武器都還沒交給我們，跟烏克蘭不一樣，烏克蘭戰爭死傷多少，狀況不明，但看到滿地廢墟是事實，武器是美國免費供應的，台灣的武器，卻是我們事先要付錢，何時給我們不知道，明年兵役制度出現很嚴重的漏洞，卻要蔡政府結束以後，才要讓下一屆總統來改善。

因此，呂秀蓮發起「921愛和平、保台灣」遊行，遊行活動於9月21日晚間6點開始，號召反戰爭、反暴力的民眾，在大安公園四號捷運出口集合，屆時遊行隊伍會於晚間6時30分沿著信義路、光復南路到忠孝東路。

呂秀蓮表示，不分黨派、各界人士都可以參加，而選舉期間的各黨派參選人同樣歡迎，因為這些人當選之後有公權力，可以協助達到目標。不過，她提醒，參選人跟助選員參與活動的時候，除了競選背心之外，請不要帶任何旗幟，因為主辦單位有統一設計旗幟，不希望受到干擾，不希望有競選活動。

另外，呂秀蓮指出，當天大家請身著「白色」上衣，只要大家穿上白色上衣陣容就會很整齊，口號就是「愛和平、保台灣」，不容任何人曲解，也請約束做正面的言行，不要有任何攻擊性、負面的批評。

▼前副總統呂秀蓮。（圖／記者陶本和攝）

