「黨主席不該由總統兼任」　呂秀蓮：兩手一抓國家大事都不管

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者黃國霖攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委鄭運鵬接受黨內徵招參選桃園市長，前副總統呂秀蓮表示，六都縣市首長提名權皆由民進黨主席、總統蔡英文決定，違背民主初選機制，她認為，以後誰當總統或五院院長都不可以身兼黨主席，因為治國比治黨重要，兩手一抓最後就是國家大事通通不管，只會認真選舉。

呂秀蓮31日接受「新聞不芹菜」主持人黃光芹專訪時表示，政黨最大功能就是為選民推出最好的候選人，而要推出最好候選人，黨內就需要民主機制。過去黨內初選，雖不滿意但大家都接受，但突然間全變成身兼黨主席的總統指派，「簡直欺負黨員」，要求民進黨說清楚。

「以前阿扁總統兼黨主席，我就私下和他說要以國家大事為準。」呂秀蓮認為，未來無論誰當上總統或五院院長都不可以兼任黨主席，因為治國比治黨重要，兩手一抓最後就是國家大事通通不管，只會認真選舉。

針對前民進黨立委鄭寶清參選，呂秀蓮強調自己不會介入，因為黨內是否有協調她並不清楚，但最可恥的是，黨員出錢出力卻連投票權利都被剝奪，且林智堅論文門到現在已認定抄襲了也沒有道歉，全黨還力挺他還清白，「是把全台人民當傻瓜嗎？」不過，呂秀蓮也說，黨員應該好好反省，權利被剝奪了還在唯唯諾諾，才導致今天的結局。

至於外界罵鄭寶清「背骨」，呂秀蓮認為講「背骨」都太封建思想了，政黨因為黨員才能成功，是政黨要照顧黨員，而不是黨員盲目效忠；近年來她發現，無論執政黨、國民黨都一樣，「搞得好像全國都是他的黨員，沒有的事！94％都是獨立選民，為什麼民眾要被政黨綁架？」

呂秀蓮痛批，桃園是希望之城，選民素質很高，「民進黨中央欽定人選，我相信桃園鄉親一定非常憤慨，『選舉搞成這樣實在對不起桃園人』。」

其他人也看了這些...

►「外交超前讓國防增加負荷」 呂秀蓮出招：1922下架改做民防宣傳

►鄭寶清參選桃園市長 呂秀蓮：黨派不重要，選人才重要